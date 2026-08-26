Milei presentó el Presupuesto y pidió defender la gestión

La convocatoria, que llegó a los diputados mediante Gabriel Bornoroni por indicación de Menem y los senadores a través del armado de Karina Milei y la conducción de Bullrich, apuntó a recobrar fuerzas ante sesiones decisivas. En la Cámara baja, el oficialismo busca aprobar la ley de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), medida que el jefe del Estado considera crucial para dotar a la autoridad monetaria de una impronta acorde a su visión económica. También se debatirá la ley el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur, Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la denominada “Ley Joaquín”, una propuesta para prevenir accidentes deportivos.