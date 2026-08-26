Milei presentó el Presupuesto y pidió defender la gestión

El presidente Javier Milei encabezó este martes en la Casa Rosada una reunión clave junto a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA), acompañado por ministros y miembros del gabinete. Durante el encuentro, el mandatario nacional presentó lineamientos centrales del Presupuesto 2027 y reafirmó la vigencia ineludible de su programa económico, instalando a los representantes oficialistas a coordinar una sólida estrategia de defensa parlamentaria.
Las actividades en el salón Héroes de Malvinas, ubicado en el primer piso de la sede de Gobierno, comenzaron a cobrar forma desde antes de las 17. Con las sillas dispuestas, el atril listo y las luces encendidas, los legisladores libertarios ingresaron al recinto tras cumplir con estrictas medidas de seguridad, como la entrega de sus teléfonos celulares en sobres rotulados.
Esta cumbre legislativa tuvo como claro antecedente la reunión de Gabinete desarrollada la jornada anterior, en la que el jefe de Estado se plantó con firmeza ante su equipo ministerial para garantizar la continuidad inalterable del rumbo económico. En aquella oportunidad, el Presidente subrayó que modificar las metas fijadas en función de especulaciones electorales para 2027 significaría una pérdida total de credibilidad institucional, premisas que volvieron a señalar frente a la tropa parlamentaria.
A lo largo de una exposición efusiva que se extendió por casi dos horas, Milei asumió el papel de anfitrión e instructor político de cara a los inminentes debates en el Congreso. Con el objetivo de evitar los tropiezos sufridos en el pasado con otras iniciativas, el mandatario insistió en la necesidad de blindar el superávit fiscal y salir a defender públicamente los proyectos prioritarios impulsados por el Poder Ejecutivo.
Durante el primer tramo del encuentro, el Presidente utilizó el pizarrón para desglosar datos macroeconómicos y argumentar sobre el concepto de los denominados “mercados repugnantes”, acusando a la oposición ya ciertos sectores de la prensa de distorsionar la realidad. En ese marco, defendió la política fiscal, remarcó que la Argentina sostiene 27 meses consecutivos de crecimiento y rechazó que problemas como el incremento de la morosidad deban abordarse como crisis sistémicas o resolverse con auxilio estatal.
La bajada de línea presidencial incluyó una exhortación directa a los legisladores para que incrementen su presencia mediática y desmientan los cuestionamientos opositores calculando rigurosamente en datos. Un ejemplo de esta postura lo dio la diputada Patricia Vázquez al ratificar a la salida de la reunión que el sobreendeudamiento y la morosidad corresponden a un problema derivado de las decisiones del sector privado y de quienes asumieron tales compromisos.
Tras la disertación se abrió un espacio de intercambio donde intervinieron legisladores como Lilia Lemoine y se sumaron acotaciones de Martín Menem y Patricia Bullrich. Como cierre de la jornada, el mandatario obsequió a los presentes ejemplares del libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt —obra emblemática prologada por el propio Milei y Walter Block—, recomendando su lectura para comprender la reasignación de recursos en la economía.
La convocatoria, que llegó a los diputados mediante Gabriel Bornoroni por indicación de Menem y los senadores a través del armado de Karina Milei y la conducción de Bullrich, apuntó a recobrar fuerzas ante sesiones decisivas. En la Cámara baja, el oficialismo busca aprobar la ley de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), medida que el jefe del Estado considera crucial para dotar a la autoridad monetaria de una impronta acorde a su visión económica. También se debatirá la ley el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur, Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la denominada “Ley Joaquín”, una propuesta para prevenir accidentes deportivos.
Asimismo, la arenga buscó impulsar la tramitación de otros textos fundamentales para el Gabinete, como la denominada Ley Hojarasca. En el bloque oficialista predomina el optimismo respecto a los consensos necesarios para alcanzar las mayorías en el recinto, asegurando contar con los números presupuestos para dar luz verde a las reformas del Ejecutivo.
Nueva cumbre
En paralelo a la cumbre con los legisladores, la Mesa Política del Gobierno nacional celebró ayer un nuevo encuentro de trabajo en la Casa Rosada con el foco puesto en coordinar la agenda legislativa inmediata y definir el contenido de los proyectos que se enviarán al Congreso en las próximas semanas.
Con la participación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la reunión abordó temáticas de educación, trabajo, niñez, familia y Anses, acordando avanzar en iniciativas en materia educativa que se anunciarán próximamente. Además de seguir cerca de la sesión prevista en Diputados para debatir Inocencia Fiscal II y la reforma del BCRA, los funcionarios analizaron la actividad proyectada en el Senado respecto al tratamiento de pliegos judiciales y tratados internacionales. Por último, la mesa repasó los contactos iniciales con el Episcopado ante la futura visita del papa Leon XIV y anticipó la conferencia de prensa en la medidas que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó nuevas medidas económicas.