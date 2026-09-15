Gustavo Sofovich chocó una moto y tuvo que esperar por una hora a la Policía

Cómo fue el accidente de Gustavo Sofovich

Radio Mitre estuvo en diálogo con Sofovich, quien se encontraba con su hijo Ignacio al momento del choque. “No tenía yogur y me fui a la estación de servicio para comprar dos. Cuando estaba volviendo, iba por Salguero, una moto me pasa por Coronado y me trata de pasar por la derecha”, contó el empresario sobre la causa del choque.