Gustavo Sofovich chocó una moto y tuvo que esperar por una hora a la Policía

Resumen para apurados
- Gustavo Sofovich chocó esta mañana en Palermo contra una moto que intentó sobrepasarlo por la derecha, dejando a una joven herida.
- El productor aguardó más de una hora en su auto la llegada policial. Los tests de alcoholemia dieron negativo y el SAME atendió a la acompañante.
- La fiscalía labró un acta por lesiones contra Sofovich, quien desmintió rumores de atrincheramiento y atribuyó la repercusión a su apellido.
El empresario teatral Gustavo Sofovich fue protagonista de un accidente vehicular esta mañana. Mientras transitaba por el barrio porteño de Palermo, chocó con una motocicleta en la que viajaban dos personas. Al colisionar, Sofovich llamó al número de emergencia 911, pero debió permanecer durante más de una hora dentro de su auto a la espera de la llegada de la Policía.
Sofovich se encontraba en un Citroën DS4 y las dos personas que iban en el otro vehículo se trasladaban en una moto Royal Enfield. El productor declaró haber sido él quien llamó a la emergencia. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se dirigió hacia la intersección de Salguero y Coronado para auxiliar a los accidentados.
Cómo fue el accidente de Gustavo Sofovich
Radio Mitre estuvo en diálogo con Sofovich, quien se encontraba con su hijo Ignacio al momento del choque. “No tenía yogur y me fui a la estación de servicio para comprar dos. Cuando estaba volviendo, iba por Salguero, una moto me pasa por Coronado y me trata de pasar por la derecha”, contó el empresario sobre la causa del choque.
Luego, llamó al personal policial y esperó por más de una hora y media a que llegaran. “Estoy sentado en el auto, hace un frío… La Policía quiere terminar con su procedimiento. Fue un accidente en la vía pública que tiene un proceso”, especificó. Mientras tanto, tanto él como su hijo permanecieron detenidos esperando que se le realizaran los tests de alcoholemia.
“Estoy esperando que vengan, yo después me voy al gimnasio. Hace hora y media que estoy acá detenido esperando que vengan a hacernos la alcoholemia”, declaró poco después de las 6 de la mañana. Tanto Sofovich como el conductor de la moto dieron negativo en la alcoholemia.
Producto del accidente resultó herida una joven de 23 años que fue atendida por el SAME y diagnosticada con politraumatismos. El conductor de la moto, también de 23 años, fue asistido asimismo en el lugar y resultó ileso.
El descargo de Gustavo Sofovich por el accidente
Gustavo Sofovich debió esperar al menos una hora y media más, según consignó el diario La Nación. También se informó que, según declaró la fiscalía, se labró un acta por lesiones contra el empresario. A su vez, se generaron rumores sobre un atrincheramiento de Sofovich y su hijo, pero él negó esta versión de los hechos.
También sostuvo que la magnitud de las repercusiones del accidente escaló solo por tratarse de él. “Esto le puede pasar a cualquiera, pero todo es porque me llamo Sofovich. No pasó nada, esto es una locura”, observó en diálogo con LN+.