Seguridad

Trágico accidente: un hombre de 30 años murió tras ser atropellado por un colectivo

La víctima fue embestida durante la mañana por una unidad de la línea 152 en la avenida Santa Fe al 983, en Buenos Aires.

ACCIDENTE FATAL. Un colectivo embistió contra un joven en Buenos Aires.
ACCIDENTE FATAL. Un colectivo embistió contra un joven en Buenos Aires. FOTO/CANAL26.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un hombre de 30 años murió este viernes tras ser atropellado por un colectivo de la línea 152 en la avenida Santa Fe, en Retiro, al sufrir heridas fatales en el impacto.
  • El SAME constató el deceso en el lugar y asistió a un pasajero con lesiones leves, mientras la Policía de la Ciudad resguardó la zona e intenta identificar a la víctima.
  • La Justicia investiga la mecánica del siniestro y ordenó peritajes sobre la conducta del chofer para determinar responsabilidades penales en la causa.
Resumen generado con IA

Un hombre falleció este viernes tras ser atropellado por un colectivo de la línea 152 en la avenida Santa Fe al 983, entre Suipacha y Carlos Pellegrini, en el barrio porteño de Retiro.

Según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informaron que, al llegar al lugar, los equipos médicos constataron que la víctima tenía lesiones incompatibles con la vida y confirmaron su fallecimiento. 

Los investigadores intentan identificar a la víctima y aseguran que se trata de un hombre “en aparente situación de calle”. El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23, a cargo de Osvaldo Rappa.

Además de la intervención de las ambulancias, fue requerido el procedimiento de Factor Humano para el conductor de la unidad. Esa instancia busca analizar las decisiones, conductas, errores u omisiones que pudieron haber incidido en el siniestro, consignó Infobae. 

Un pasajero mayor de edad que viajaba en el colectivo recibió asistencia por lesiones leves, sin que se informara su traslado a un hospital.

La Policía de la Ciudad desplegó una carpa de resguardo, como prevé el protocolo ante una muerte en la vía pública.

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