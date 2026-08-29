Seguridad

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

El hecho ocurrió esta madrugada, alrededor de las 5, en Fortunata García y Colón. La Justicia busca a dos sospechosos y analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificarlos.

Los delincuentes interceptaron al agente mientras circulaba
Los delincuentes interceptaron al agente mientras circulaba FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Asaltantes asesinaron a tiros al policía Kevin Samuel Rueda esta madrugada en la capital tucumana para robarle la motocicleta en la esquina de Fortunata García y Colón.
  • Los delincuentes interceptaron al agente mientras circulaba, le dispararon y huyeron con el rodado, dejando a la víctima tendida en la vía pública ante la alerta de vecinos.
  • La fiscalía de Carlos Sale analiza cámaras de seguridad de la zona para identificar a los prófugos y esclarecer si atacaron a Rueda sabiendo que era efectivo policial.
Resumen generado con IA

La Policía busca intensamente a, por lo menos, dos personas que durante la madrugada asesinaron a un efectivo de la fuerza para robarle la moto. El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada, cuando Kevin Samuel Rueda circulaba de sur a norte por la esquina de Fortunata García y Colón, en esta capital.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven fue interceptado por los delincuentes, quienes le efectuaron al menos un disparo que le provocó la muerte. Los asaltantes escaparon del lugar a bordo del rodado de la víctima y dejaron al agente tendido en la calle.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía no pudo determinar si Rueda llegó a identificarse como integrante de la fuerza durante el asalto o si los atacantes advirtieron por otros medios que se trataba de un policía. Ese aspecto será clave para establecer las circunstancias en las que se produjo el crimen.

El estruendo del disparo alertó a los vecinos de la zona. Algunos salieron a la calle y encontraron al joven tendido, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia de la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que Rueda ya había fallecido.

"Muy querido"

Rueda era agente de la Policía y, además, se encontraba estudiando para convertirse en suboficial de la fuerza. La noticia generó una profunda conmoción entre sus compañeros, quienes destacaron el esfuerzo que realizaba para cumplir con su trabajo y, al mismo tiempo, continuar con su formación dentro de la institución.

Por orden del fiscal Carlos Sale, los investigadores avanzan ahora con distintas medidas para reconstruir el ataque e identificar a los autores. Entre las principales tareas se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, que podrían aportar imágenes del momento del crimen y de la fuga de los sospechosos.

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