Gilda, a 30 años de su muerte: el dramático relato de los sobrevivientes del accidente

El impacto fatal y la milagrosa salvación

A las siete de la tarde, un camión brasileño invadió el carril opuesto de la calzada y embistió de frente al vehículo de los músicos. El trompetista Daniel De la Cruz relata con profundo dolor los momentos inmediatamente posteriores a la colisión: “Venía durmiendo y escucho el golpe terrible. Escucho los fierros, como se retuercen y después un silencio que de repente se interrumpe por gritos desgarradores y llantos. Fue terrible. Me desperté y no entendía qué pasaba”. “Había olor a quemado, como cuando calientan un fierro oxidado —recuerda Daniel—. Yo venía durmiendo y me despertó el impacto".