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Gilda, a 30 años de su muerte: el dramático relato de los sobrevivientes del accidente

A tres décadas del trágico suceso de 1996, tres hombres que superaron el desastre describen la destrucción total de la carrocería y la milagrosa fuerza para escapar del encierro

Gilda, a 30 años de su muerte: el dramático relato de los sobrevivientes del accidente
Gilda. Fuente: TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Sobrevivientes recordaron el choque en la ruta 12 que causó la muerte de Gilda y seis personas el 7 de septiembre de 1996, tras ser embestidos de frente por un camión.
  • El micro se dirigía a Entre Ríos cuando un camión invadió su carril bajo la lluvia; la cantante había modificado el recorrido previo para sumar a su madre e hija al viaje.
  • A tres décadas del siniestro, los testimonios rescatan la dimensión humana de una tragedia que transformó a la artista tropical en un perdurable mito de la cultura popular.
Resumen generado con IA

El 7 de septiembre de 2026 marca el trigésimo aniversario del trágico accidente vial en la ruta 12 que segó la vida de la popular cantante Miriam Alejandra Bianchi, artísticamente conocida como Gilda. En aquella lluviosa tarde de 1996, un camión de carga impactó de frente contra el micro que trasladaba a la delegación musical, provocando el deceso inmediato de siete pasajeros, entre ellos la vocalista, su hija Mariel, su madre Isabel Scioli y tres colaboradores de la banda.

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Luego de décadas después del siniestro que dio origen al mito popular, los sobrevivientes de aquella fatídica jornada reconstruyen los hechos de una noche imborrable. El trompetista Daniel De la Cruz junto a los asistentes Ricardo Fuentes y Mario Riquelme reviven los detalles de un suceso que conmocionó al país entero.

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La vida en gira y un desvío inesperado en el tour de Gilda

Las agotadoras giras de la agrupación tropical demandaban un constante sacrificio y una permanente convivencia sobre el asfalto. “Solíamos salir los jueves y regresar los martes. A veces estábamos entre cuatro y cinco días a la semana conviviendo en la ruta. Pasábamos más tiempo juntos que con nuestras familias”, cuenta Ricardo Fuentes. “Parecía un día normal, aunque teníamos sueño porque habíamos tocado la noche anterior y habíamos ido a la televisión --cuentan los sobrevivientes-- por eso la mayoría iba durmiendo”.

Antes de emprender el tramo definitivo hacia Entre Ríos, la intérprete decidió modificar el itinerario habitual para recoger a sus seres queridos en Villa Devoto. El colaborador Mario Riquelme rememora con asombro aquella alteración de los planes: “No estaba programado, ese día se le ocurrió. Nos sorprendió pero no nos pareció raro”. La abuela de los niños nunca abordaba el colectivo del grupo, por lo cual los presentes enfatizan que “Fue la primera vez”.

Gilda, a 30 años de su muerte: el dramático relato de los sobrevivientes del accidente Lugar del accidente fatal. Fuente: Perfil

El impacto fatal y la milagrosa salvación

A las siete de la tarde, un camión brasileño invadió el carril opuesto de la calzada y embistió de frente al vehículo de los músicos. El trompetista Daniel De la Cruz relata con profundo dolor los momentos inmediatamente posteriores a la colisión: “Venía durmiendo y escucho el golpe terrible. Escucho los fierros, como se retuercen y después un silencio que de repente se interrumpe por gritos desgarradores y llantos. Fue terrible. Me desperté y no entendía qué pasaba”. “Había olor a quemado, como cuando calientan un fierro oxidado —recuerda Daniel—. Yo venía durmiendo y me despertó el impacto". 

Por su lado, Ricardo Fuentes detalla la destrucción absoluta de la zona delantera de la carrocería: “Fue un choque importantísimo. Cuando me incorporé me di cuenta de que el micro terminaba donde estaba yo, en la mitad. Tenía la trompa totalmente destruida”.

La violencia de la colisión impactó sobre quienes descansaban en las cuchetas. El cuñado de Ricardo Fuentes padeció graves consecuencias físicas debido a un cambio inesperado en la distribución de las camas: “Venía boca abajo. Se le cortó la médula en la quinta y sexta vértebras. Sobrevivió, pero quedó en silla de ruedas desde ese tiempo", cuenta Ricardo. 

Asimismo, Mario Riquelme cuenta el desesperado esfuerzo que hizo para liberarse de los pesados equipos caídos sobre su cuerpo: “todo se puso oscuro. Sentí una fuerte sensación de encierro. Se había caído todo el sonido arriba mío. Pregunté qué pasó y recuerdo que Ricardo me dijo, ‘chocamos’ pero no entendía nada. Me agarró una desesperación que me dio fuerza porque no sé cómo hice pero me corrí el sonido de encima y pude salir”.

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