Felipe Contepomi recibió una importante distinción en Irlanda por su trayectoria en el rugby
El entrenador de Los Pumas fue reconocido como Miembro Honorario de la Facultad de Medicina del Deporte y el Ejercicio. La institución destacó su recorrido como médico, jugador y entrenador de alto rendimiento.
Resumen para apurados
- Felipe Contepomi fue distinguido este viernes en Dublín como Miembro Honorario de la FSEM en Irlanda por unir la medicina deportiva y el rugby de alto rendimiento.
- El actual DT de Los Pumas se graduó de médico en el RCSI en 2007 mientras jugaba en Leinster, en una carrera deportiva con 87 partidos internacionales y cuatro Mundiales.
- El galardón consolida el prestigio de Contepomi en Irlanda y resalta su perfil único como líder científico y deportivo al frente del seleccionado argentino de rugby.
Felipe Contepomi recibió un nuevo reconocimiento, aunque esta vez lejos de una cancha de rugby. El actual entrenador de Los Pumas fue distinguido como Miembro Honorario (Honorary Fellowship) de la Faculty of Sports & Exercise Medicine (FSEM), vinculada al Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI).
La distinción fue entregada durante el 22° Congreso Científico Anual de la FSEM, realizado el viernes en Dublín bajo el lema “Sports Health for All”. La institución destacó que la trayectoria del argentino representa el punto de encuentro entre la medicina, el deporte de élite y el liderazgo.
La historia de Contepomi tiene una particularidad: su formación académica avanzó durante buena parte de su carrera como rugbista profesional. Comenzó a estudiar Medicina en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente continuó su preparación en Irlanda.
En 2007, mientras defendía los colores de Leinster, se graduó como médico en el RCSI. Su paso por el rugby irlandés se extendió durante siete temporadas y formó parte de una carrera internacional en la que disputó 87 partidos con Los Pumas y cuatro Mundiales. En 2017 ingresó al Salón de la Fama de World Rugby.
Casi dos décadas después de aquella graduación, Contepomi regresó a la institución desde otro lugar. Ya retirado como jugador y actualmente al frente de Los Pumas, recibió un reconocimiento que une las dos grandes vertientes de su carrera: la medicina y el rugby de alto rendimiento.