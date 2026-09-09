Tres tucumanos estarán en los Juegos Odesur con Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés: quiénes son y cuándo jugarán

Resumen para apurados
- La UAR confirmó a los tucumanos Martiniano Arrieta, Candela Delgado y Abril Romero para disputar los Juegos Odesur de rugby seven del 18 al 20 de septiembre en Santa Fe.
- Arrieta (Universitario) se afianza en el plantel masculino, mientras que Delgado y Romero (Cardenales) consolidan la presencia provincial en el combinado femenino nacional.
- Más allá del podio, el torneo otorgará a Las Yaguaretés la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, plaza que el seleccionado masculino ya posee.
Los Juegos Odesur Santa Fe 2026 tendrán presencia tucumana en el rugby seven. La Unión Argentina de Rugby confirmó los planteles de Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés para la competencia, que se desarrollará del 18 al 20 de septiembre, y tres jugadores de la provincia integran las listas: Martiniano Arrieta, en el seleccionado masculino, y Candela Delgado y Abril Romero, en el femenino. La información fue confirmada por la UAR.
Arrieta, jugador de Universitario, atraviesa un nuevo capítulo en su crecimiento dentro del seleccionado de seven. El tucumano ya había integrado concentraciones y planteles de Los Pumas 7’s y fue incluido entre los 12 elegidos para los Odesur. Su presencia en el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora representa otro paso importante para un jugador que viene ganando lugar en el ámbito internacional.
En Las Yaguaretés también habrá una fuerte presencia tucumana. Delgado, jugadora de Cardenales, ya está afianzada en el seleccionado y viene de formar parte de distintas competencias internacionales, mientras que Romero, también de Cardenales, tendrá una oportunidad especial.
Un torneo clave para Las Yaguaretés
El certamen tendrá una importancia especial porque, además de las medallas, pondrá en juego una plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Los Pumas 7’s ya tienen asegurada su clasificación por haber ganado el Panamericano Junior disputado en Asunción, mientras que Las Yaguaretés deberán conseguir el boleto en Santa Fe o buscarlo posteriormente en el Campeonato Sudamericano de octubre.
Los Pumas 7’s comenzarán su participación el viernes 18 de septiembre ante Paraguay, a las 17.26, y ese mismo día enfrentarán a Perú a las 20.08. El sábado jugarán ante Colombia, Chile y Uruguay, mientras que el domingo cerrarán la fase frente a Brasil. Las Yaguaretés, por su parte, debutarán el viernes ante Perú a las 15.50 y Chile a las 18.32; el sábado se medirán con Paraguay y Colombia, y el domingo cerrarán ante Uruguay.