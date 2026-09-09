Tres tucumanos estarán en los Juegos Odesur con Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés: quiénes son y cuándo jugarán

Los Pumas 7’s comenzarán su participación el viernes 18 de septiembre ante Paraguay, a las 17.26, y ese mismo día enfrentarán a Perú a las 20.08. El sábado jugarán ante Colombia, Chile y Uruguay, mientras que el domingo cerrarán la fase frente a Brasil. Las Yaguaretés, por su parte, debutarán el viernes ante Perú a las 15.50 y Chile a las 18.32; el sábado se medirán con Paraguay y Colombia, y el domingo cerrarán ante Uruguay.