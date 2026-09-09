“Soy un peleador”: el principal acusado por el crimen de Federico Aramburu reconoció sus antecedentes violentos

Resumen para apurados
- En París, Loik Le Priol admitió ante el tribunal su perfil violento durante el juicio por el asesinato del ex Puma Federico Aramburu tras una disputa.
- El crimen ocurrió en marzo de 2022 cuando Aramburu fue baleado en la calle tras una pelea en un bar; el imputado alega haber disparado en legítima defensa.
- El tribunal definirá las responsabilidades penales de Le Priol y su cómplice Bouvier, en un caso de fuerte impacto mediático tanto en Francia como en Argentina.
La segunda jornada del juicio por el crimen de Federico Aramburu tuvo como protagonista a Loik Le Priol, uno de los principales acusados por el asesinato del exjugador de Los Pumas. El francés, de 35 años y exsoldado, volvió a declarar ante el Tribunal y reconoció haber tenido conductas violentas a lo largo de su vida.
Consultado por el fiscal sobre sus tendencias personales, Le Priol fue contundente. “Soy un peleador”, admitió. De acuerdo con la crónica de L’Equipe, luego respondió afirmativamente cuando le preguntaron si era una persona que habitualmente se exponía a situaciones de riesgo y violencia. “¿Es usted una persona que a menudo se expone a situaciones de riesgo, situaciones de violencia?”. “Afirmativo”, respondió el acusado.
La fiscalía también puso el foco en el arma cargada que Le Priol tenía en su automóvil aquella madrugada. “Cuando uno sale con un arma cargada, corre el riesgo de usarla. De ahí la peligrosidad. ¿Encaja usted en el perfil de una persona peligrosa, señor Le Priol?”. Ante esa pregunta, el acusado respondió “A la luz de los hechos, está claro”. Durante la primera audiencia, además, había reconocido su responsabilidad por la muerte de Aramburu, aunque sostuvo que actuó en legítima defensa: “Soy responsable de la muerte del señor Aramburu, pero siempre he dicho que disparé en legítima defensa. Sé que corresponde al tribunal decidir si aquello fue legítimo. Pero, sea cual sea esa decisión, estoy condenado de por vida a cargar con esta inmensa tragedia. Nunca dejaré de pedir perdón”.
Cómo fue el crimen que terminó con la vida de Aramburu
El juicio generó una fuerte repercusión en Francia y mantiene la atención de los principales medios del país. Aramburu, de 42 años, fue asesinado en marzo de 2022 después de una pelea en un bar de París. El exintegrante de Los Pumas regresaba a su hotel junto a su amigo, excompañero y socio Shaun Hegarty, cuando un vehículo se detuvo cerca de ellos y dos hombres descendieron para efectuar varios disparos. Aramburu murió en el acto, mientras Hegarty resultó ileso.
Además de Le Priol, también es juzgado Romain Bouvier por su participación en el ataque. En la primera audiencia, había defendido su accionar al afirmar “Siempre tuve la intención de disparar al suelo para tener tiempo de escapar”. El proceso continúa ahora con el análisis de las responsabilidades de ambos acusados y de las circunstancias que rodearon el crimen.