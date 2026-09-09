“Soy un peleador”: el principal acusado por el crimen de Federico Aramburu reconoció sus antecedentes violentos

La fiscalía también puso el foco en el arma cargada que Le Priol tenía en su automóvil aquella madrugada. “Cuando uno sale con un arma cargada, corre el riesgo de usarla. De ahí la peligrosidad. ¿Encaja usted en el perfil de una persona peligrosa, señor Le Priol?”. Ante esa pregunta, el acusado respondió “A la luz de los hechos, está claro”. Durante la primera audiencia, además, había reconocido su responsabilidad por la muerte de Aramburu, aunque sostuvo que actuó en legítima defensa: “Soy responsable de la muerte del señor Aramburu, pero siempre he dicho que disparé en legítima defensa. Sé que corresponde al tribunal decidir si aquello fue legítimo. Pero, sea cual sea esa decisión, estoy condenado de por vida a cargar con esta inmensa tragedia. Nunca dejaré de pedir perdón”.