DeportesRugby

“Soy un peleador”: el principal acusado por el crimen de Federico Aramburu reconoció sus antecedentes violentos

Loik Le Priol volvió a declarar ante el Tribunal de París durante la segunda jornada del juicio por el asesinato del exjugador de Los Pumas y admitió sus antecedentes violentos.

JUICIO. Loik Le Priol -en el medio con barbijo- volvió a declarar ante el Tribunal durante la segunda jornada del juicio por el asesinato de Federico Aramburu.
JUICIO. Loik Le Priol -en el medio con barbijo- volvió a declarar ante el Tribunal durante la segunda jornada del juicio por el asesinato de Federico Aramburu.
Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • En París, Loik Le Priol admitió ante el tribunal su perfil violento durante el juicio por el asesinato del ex Puma Federico Aramburu tras una disputa.
  • El crimen ocurrió en marzo de 2022 cuando Aramburu fue baleado en la calle tras una pelea en un bar; el imputado alega haber disparado en legítima defensa.
  • El tribunal definirá las responsabilidades penales de Le Priol y su cómplice Bouvier, en un caso de fuerte impacto mediático tanto en Francia como en Argentina.
Resumen generado con IA

La segunda jornada del juicio por el crimen de Federico Aramburu tuvo como protagonista a Loik Le Priol, uno de los principales acusados por el asesinato del exjugador de Los Pumas. El francés, de 35 años y exsoldado, volvió a declarar ante el Tribunal y reconoció haber tenido conductas violentas a lo largo de su vida.

Consultado por el fiscal sobre sus tendencias personales, Le Priol fue contundente. “Soy un peleador”, admitió. De acuerdo con la crónica de L’Equipe, luego respondió afirmativamente cuando le preguntaron si era una persona que habitualmente se exponía a situaciones de riesgo y violencia. “¿Es usted una persona que a menudo se expone a situaciones de riesgo, situaciones de violencia?”. “Afirmativo”, respondió el acusado.

La fiscalía también puso el foco en el arma cargada que Le Priol tenía en su automóvil aquella madrugada. “Cuando uno sale con un arma cargada, corre el riesgo de usarla. De ahí la peligrosidad. ¿Encaja usted en el perfil de una persona peligrosa, señor Le Priol?”. Ante esa pregunta, el acusado respondió “A la luz de los hechos, está claro”. Durante la primera audiencia, además, había reconocido su responsabilidad por la muerte de Aramburu, aunque sostuvo que actuó en legítima defensa: “Soy responsable de la muerte del señor Aramburu, pero siempre he dicho que disparé en legítima defensa. Sé que corresponde al tribunal decidir si aquello fue legítimo. Pero, sea cual sea esa decisión, estoy condenado de por vida a cargar con esta inmensa tragedia. Nunca dejaré de pedir perdón”.

Cómo fue el crimen que terminó con la vida de Aramburu

El juicio generó una fuerte repercusión en Francia y mantiene la atención de los principales medios del país. Aramburu, de 42 años, fue asesinado en marzo de 2022 después de una pelea en un bar de París. El exintegrante de Los Pumas regresaba a su hotel junto a su amigo, excompañero y socio Shaun Hegarty, cuando un vehículo se detuvo cerca de ellos y dos hombres descendieron para efectuar varios disparos. Aramburu murió en el acto, mientras Hegarty resultó ileso.

Además de Le Priol, también es juzgado Romain Bouvier por su participación en el ataque. En la primera audiencia, había defendido su accionar al afirmar “Siempre tuve la intención de disparar al suelo para tener tiempo de escapar”. El proceso continúa ahora con el análisis de las responsabilidades de ambos acusados y de las circunstancias que rodearon el crimen.

Temas Los PumasFederico Martín Aramburu
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fue protagonista del primer Naranjazo, llegó a Los Pumas y dejó un legado en el rugby tucumano: la historia de “Perico” Merlo

Fue protagonista del primer "Naranjazo", llegó a Los Pumas y dejó un legado en el rugby tucumano: la historia de “Perico” Merlo

Buscando revancha y con el Tanque Moreno a la espera, Los Pumas se despiden del público argentino

Buscando revancha y con el "Tanque" Moreno a la espera, Los Pumas se despiden del público argentino

Los Pumas y Australia igualaron 28-28 en un partidazo en Mendoza

Los Pumas y Australia igualaron 28-28 en un partidazo en Mendoza

Crecieron juntos en Los Tarcos y ahora comparten la Primera: la historia de los hermanos Rodríguez

Crecieron juntos en Los Tarcos y ahora comparten la Primera: la historia de los hermanos Rodríguez

Entre las bajas y el valor del proceso: qué dejó el empate de Los Pumas contra Australia

Entre las bajas y el valor del proceso: qué dejó el empate de Los Pumas contra Australia

Lo más popular
La única certeza es la incertidumbre política
1

La única certeza es la incertidumbre política

Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas
2

Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas

Ricardo Kirschbaum, periodista: “Mientras nos atacan y nos insultan tenemos que hacer bien nuestro trabajo”
3

Ricardo Kirschbaum, periodista: “Mientras nos atacan y nos insultan tenemos que hacer bien nuestro trabajo”

Cartas de lectores: Camino del Perú
4

Cartas de lectores: Camino del Perú

Bernardo Stamateas, sobre la salud mental: “El pasado se sana desde el presente”
5

Bernardo Stamateas, sobre la salud mental: “El pasado se sana desde el presente”

Ranking notas premium
¿Llegó el fin de los llamados nuevos ricos de Tucumán?
1

¿Llegó el fin de los llamados "nuevos ricos" de Tucumán?

Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital se pierde
2

Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital "se pierde"

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento
3

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: No ganó ni en su barrio
4

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: "No ganó ni en su barrio"

Condenan a una ART a pagar una indemnización millonaria y a brindar asistencia médica vitalicia a un policía accidentado
5

Condenan a una ART a pagar una indemnización millonaria y a brindar asistencia médica vitalicia a un policía accidentado

Más Noticias
Murió Chiche Gelblung: los problemas de salud que atravesó durante 2026

Murió Chiche Gelblung: los problemas de salud que atravesó durante 2026

Murió Chiche Gelblung a los 82 años

Murió Chiche Gelblung a los 82 años

Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas

Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas

Nueva variante de COVID-19 en Argentina: qué se sabe y qué riesgos tiene

Nueva variante de COVID-19 en Argentina: qué se sabe y qué riesgos tiene

Alerta amarilla para es miércoles 9 de septiembre: hay nueve provincias afectadas por viento, lluvias, nieve y Zonda

Alerta amarilla para es miércoles 9 de septiembre: hay nueve provincias afectadas por viento, lluvias, nieve y Zonda

Cartas de lectores: Camino del Perú

Cartas de lectores: Camino del Perú

Bernardo Stamateas, sobre la salud mental: “El pasado se sana desde el presente”

Bernardo Stamateas, sobre la salud mental: “El pasado se sana desde el presente”

Ricardo Kirschbaum, periodista: “Mientras nos atacan y nos insultan tenemos que hacer bien nuestro trabajo”

Ricardo Kirschbaum, periodista: “Mientras nos atacan y nos insultan tenemos que hacer bien nuestro trabajo”

Comentarios