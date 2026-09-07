Más de 30 argentinos arrancaron el Top 14 de Francia y hay cinco tucumanos: quiénes son y cómo les fue en el debut

Uno de los grandes focos estuvo en García, que fue titular como medioscrum en el triunfo de Pau por 27-19 como visitante ante Montpellier. "Gonchy", que llegó a Francia después de cuatro temporadas en Zebre de Italia, tuvo su estreno oficial en su nuevo equipo, donde compartió plantel con Facundo Isa. El formado en Natación y Gimnasia utilizó bien el pie y buscó darle ritmo al juego, aunque fue amonestado y reemplazado a los 24 minutos del segundo tiempo.