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Crecieron juntos en Los Tarcos y ahora comparten la Primera: la historia de los hermanos Rodríguez

El apertura de 26 años y el fullback de 21 crecieron alrededor del club y desde hace dos temporadas comparten plantel. Entre el recambio generacional, una final que todavía duele y una rutina familiar marcada por el rugby, tienen un objetivo en común: ser campeones con Los Tarcos.

Ignacio Rodríguez y Facundo Rodríguez juegan en la Primera de Los Tarcos.
Ignacio Rodríguez y Facundo Rodríguez juegan en la Primera de Los Tarcos. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Por Benjamín Papaterra Hace 4 Min

Resumen para apurados

  • Los hermanos Ignacio y Facundo Rodríguez comparten el plantel de Primera de Los Tarcos en Tucumán con el objetivo de consagrarse campeones juntos en el rugby provincial.
  • El apertura de 26 años y el fullback de 21 se formaron desde niños en la institución y juegan juntos hace dos temporadas, en medio de un recambio generacional en el equipo.
  • Tras una dolorosa final perdida, la dupla familiar busca consolidar el juego del club tucumano y coronar el proceso deportivo con un título en el Torneo Regional.
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