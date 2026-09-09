Crecieron juntos en Los Tarcos y ahora comparten la Primera: la historia de los hermanos Rodríguez
El apertura de 26 años y el fullback de 21 crecieron alrededor del club y desde hace dos temporadas comparten plantel. Entre el recambio generacional, una final que todavía duele y una rutina familiar marcada por el rugby, tienen un objetivo en común: ser campeones con Los Tarcos.
Resumen para apurados
- Los hermanos Ignacio y Facundo Rodríguez comparten el plantel de Primera de Los Tarcos en Tucumán con el objetivo de consagrarse campeones juntos en el rugby provincial.
- El apertura de 26 años y el fullback de 21 se formaron desde niños en la institución y juegan juntos hace dos temporadas, en medio de un recambio generacional en el equipo.
- Tras una dolorosa final perdida, la dupla familiar busca consolidar el juego del club tucumano y coronar el proceso deportivo con un título en el Torneo Regional.
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