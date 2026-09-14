“Fue un crimen de odio”: el testimonio de la madre de Federico Martín Aramburu en el juicio

Resumen para apurados
- En París, la madre de Federico Aramburu afirmó en el juicio que el ex-Puma sufrió un crimen de odio en 2022 al ser baleado por miembros de ultraderecha tras un altercado.
- El homicidio ocurrió en marzo de 2022, cuando Aramburu intervino en un bar parisino para frenar provocaciones de los acusados, Le Priol y Bouvier, hacia una persona sin hogar.
- El proceso en el Tribunal de Francia continuará para definir las condenas de los acusados y visibiliza la preocupación por la violencia de grupos extremistas en ese país.
El juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu tuvo una de sus jornadas más conmovedoras en el Tribunal de lo Penal de Francia. Cecilia Aramburú, madre del exjugador de Los Pumas, declaró entre lágrimas y aseguró que su hijo se encontró con “gente muy violenta, llena de odio, armada y también llena de impunidad”. Su testimonio apuntó directamente contra Loïk Le Priol y Romain Bouvier, acusados por el crimen ocurrido en París en marzo de 2022.
La madre del exrugbier también recordó el impacto que tuvo para su familia conocer los antecedentes y la ideología de los acusados. “Nosotros no sabíamos lo que era la extrema derecha en Francia; al dolor indecible de la muerte de un hijo se suma esa circunstancia”, lamentó ante los jueces. Además, describió lo ocurrido antes del ataque como “una situación de desprecio y un trato humillante” que terminó desencadenando la tragedia.
Al reconstruir los momentos previos al tiroteo, Cecilia explicó que el conflicto comenzó después de que los acusados realizaran comentarios provocadores y despectivos hacia una persona en situación de calle. “La actitud de Federico fue la consecuencia de haber escuchado escenas muy provocadoras y amenazantes”, sostuvo sobre la reacción de su hijo, quien intervino en el bar junto al exrugbier neozelandés Shaun Hegarty antes de que la situación continuara en la vía pública.
La acusación de la familia contra los atacantes
En su declaración, Cecilia también señaló una matriz xenófoba y nacionalista detrás del ataque contra los dos exdeportistas extranjeros. “Me imagino que Federico tampoco se iba a ir asintiendo después de escuchar ‘tú argentino, tú neozelandés, y nosotros somos de aquí, estamos en casa’”, afirmó frente al Tribunal. La madre del exjugador de Los Pumas dejó así expuesto el dolor de la familia y su pedido de justicia mientras avanza el proceso contra Le Priol y Bouvier.
El juicio continúa en Francia para determinar la responsabilidad penal de los dos acusados por el homicidio de Aramburu. La declaración de su madre se convirtió en uno de los momentos centrales del proceso y volvió a poner en primer plano las circunstancias que rodearon el crimen y la profunda conmoción que provocó en la familia del exrugbier argentino.