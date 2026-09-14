“Fue un crimen de odio”: el testimonio de la madre de Federico Martín Aramburu en el juicio

El juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu tuvo una de sus jornadas más conmovedoras en el Tribunal de lo Penal de Francia. Cecilia Aramburú, madre del exjugador de Los Pumas, declaró entre lágrimas y aseguró que su hijo se encontró con “gente muy violenta, llena de odio, armada y también llena de impunidad”. Su testimonio apuntó directamente contra Loïk Le Priol y Romain Bouvier, acusados por el crimen ocurrido en París en marzo de 2022.