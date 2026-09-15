Por qué hay que hacer planchas más cortas después de los 50 años: qué recomiendan los expertos

La plancha lateral es otra posibilidad para trabajar la zona media desde diferentes ángulos. También pueden incorporarse ejercicios como la denominada plancha del oso, en la que las rodillas se mantienen ligeramente separadas del suelo. La clave es avanzar de manera gradual y adaptar la dificultad a la condición física de cada persona. En definitiva, después de los 50, el objetivo no debería ser resistir durante más minutos, sino lograr un ejercicio seguro y controlado.