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Qué alimentos evitar después de los 50 para cuidar la salud, según expertos

De acuerdo a los especialistas, existen alimentos específicos que deberíamos eliminar de nuestra dieta.

Los alimentos que debemos evitar a los 50 años.
Los alimentos que debemos evitar a los 50 años.
Hace 8 Min

La llegada de los 50 años puede significar toda una serie de cambios y transformaciones en nuestro cuerpo y bienestar. Así los parámetros de actividad física, necesidad de cuidados y requerimientos nutricionales se vuelven muy distintos a etapas anteriores de nuestra vida. En el último caso, existen alimentos que, si deseamos cuidar nuestra salud a esta edad, debemos evitar.

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Los distintos expertos en nutrición han destacado que existen alimentos que es mejor evitar en esta etapa de la vida, ya sea para potenciar el bienestar o bien porque en estos tiempos mantenerse en forma se vuelve más complicado que en otras edades. Por ello y con estos propósitos en mente debemos tener en cuenta una lista de alimentos que es mejor quitar de la dieta a los 50 años.

Mejorar nuestra a los 50 depende de los alimentos que comemos ¿qué alimentos debemos evitar?

Las carnes frías son una de esas comidas presentes en muchas dietas. Algunas se determinan como bajas en calorías, pero esto no implica que sean saludables. En este caso podemos encontrar a los embutidos como el jamón. “Las carnes frías son alimentos procesados que tienden a contener una gran cantidad de sodio y preservativos”, expresa Megan Wong, dietista de AlgaeCal.

“Las personas con riesgo de padecer presión alta no necesitan más sodio en su dieta. El exceso de sodio causa retención de fluidos, aumentando el volumen de sangre lo que puede llevar a mayor niveles de presión sanguínea”, destacó la especialista. Wong añade que los preservativos en estas comidas están relacionados con el aumento del riesgo de cáncer colorrectal.

A los 50 años es mejor evitar los embutidos. A los 50 años es mejor evitar los embutidos.

Cranes curadas y bebidas cola, otros alimentos que debemos evitar

Mientras que otras comidas como las carnes curadas también pueden representar un riesgo para la salud, destaca Melissa Mitri, dietista registrada de Wellness Verge. “Carnes como salchichas y panceta son altas en grasas saturadas, sodio así como ingredientes relacionados con un mayor riesgo de padecer cáncer, como los nitratos”, expresa la especialista. Estos alimentos ofrecen valores nutricionales muy bajos y sin embargo son comidas prominentes en las dietas de la población.

Por último las gaseosas son otros aperitivos que deberíamos evadir, sobre todo las bebidas cola. “Este tipo de líquidos son más problemáticos debido al ácido fosfórico presente en las mismas que causan un deterioro del calcio en los huesos, incrementando el riesgo de padecer osteoporosis y fracturas”, añade Wong. Así es que si deseamos cuidar nuestra salud, lo mejor, según los especialistas, es evitar estos alimentos.

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