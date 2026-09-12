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El ejercicio clave para ganar músculo después de los 50: fortalece los pectorales y se puede hacer sentado

Hacer entrenamiento luego de determinada edad es fundamental para el bienestar físico.

Recuperar la masa muscular después de los 50 años es clave
Recuperar la masa muscular después de los 50 años es clave Hola
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas destacan el uso de la máquina Pec Fly en gimnasios para que mayores de 50 años ganen masa muscular en el pecho de forma segura.
  • El ejercicio se realiza sentado con la espalda apoyada, lo que da estabilidad, aísla los pectorales y reduce riesgos mediante series controladas.
  • Mantener esta rutina de fuerza ayuda a preservar la masa magra, optimizar el gasto metabólico y proteger la salud ósea durante el envejecimiento.
Resumen generado con IA

A partir de los 50 años, mantener una rutina de actividad física es especialmente importante para conservar la fuerza y la masa muscular. Entre las alternativas disponibles en el gimnasio, un ejercicio realizado en la máquina Pec Fly puede ser una buena opción para trabajar los músculos del pecho de manera controlada.

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Este aparato permite entrenar los pectorales con el cuerpo sentado y la espalda apoyada, lo que brinda estabilidad durante el movimiento. Por eso, puede resultar una alternativa interesante para quienes están comenzando a fortalecer esta zona, especialmente después de los 50.

¿Por qué la máquina Pec Fly puede ayudar a ganar músculo después de los 50?

La Pec Fly está diseñada para trabajar principalmente los músculos pectorales mediante un movimiento en el que los brazos se acercan hacia el centro del cuerpo.

Una de sus principales ventajas es que no exige mantener el equilibrio, a diferencia de algunos ejercicios que se realizan con bancos, pelotas u otros elementos. Al contar con un respaldo y una posición estable, permite concentrar el esfuerzo en el movimiento y en los músculos involucrados.

El entrenamiento de fuerza también puede contribuir a conservar la masa muscular magra y favorecer la salud ósea y el gasto metabólico, aspectos especialmente relevantes a medida que pasan los años.

Cómo hacer correctamente el ejercicio en la máquina Pec Fly

Para aprovechar el movimiento y reducir el riesgo de realizarlo de manera incorrecta, es importante prestar atención a la postura y ejecutar cada repetición de forma controlada.

  • Sentate con los pies firmemente apoyados en el suelo y asegurate de que la espalda quede correctamente sostenida por el respaldo.
  • Tomá las manijas procurando que los codos y las muñecas queden aproximadamente a la altura de los hombros y alineados con la parte frontal del pecho.
  • Acercá los brazos lentamente, manteniendo los codos ligeramente flexionados y evitando movimientos bruscos.
  • Cuando las manos o los brazos lleguen al centro, hacé una breve pausa antes de comenzar el regreso.
  • Volvé de manera controlada a la posición inicial, manteniendo la espalda apoyada y una postura estable.
  • Para comenzar, el texto propone dos series de entre 7 y 10 repeticiones, con un breve descanso entre ambas. Luego, las repeticiones pueden incrementarse progresivamente a medida que el ejercicio resulte más cómodo.
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