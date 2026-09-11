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Ejercicios para después de los 50: una rutina de cinco minutos para ganar fuerza y cuidar las articulaciones

Perder masa muscular con los años es un proceso natural, pero no inevitable. Una secuencia rápida de ejercicios sin equipamiento permite mantener el cuerpo activo, fuerte y ágil cuando el tiempo es escaso.

El entrenamiento de 5 minutos con peso corporal que desarrolla músculo después de los 50
El entrenamiento de 5 minutos con peso corporal que desarrolla músculo después de los 50 Imagen: Oleg Breslavtsev//Getty Images
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El entrenador Steve Chambers presentó una rutina de cinco minutos en casa para mayores de 50 años, con el fin de frenar el deterioro muscular y cuidar las articulaciones.
  • Pasados los 50 años la masa muscular cae hasta un 8% por década; el plan propone cinco ejercicios con peso corporal de 45 segundos de ejecución controlada y 15 de descanso.
  • Aunque no sustituye al gimnasio, la constancia diaria en estas microsecuencias garantiza preservar la autonomía motriz, el metabolismo y la agilidad con el paso de los años.
Resumen generado con IA

Pasados los 50 años, la fuerza, el equilibrio y la movilidad se vuelven pilares fundamentales para mantener la autonomía y sentirse bien en el día a día. Diversos estudios demuestran que la masa muscular puede reducirse hasta un 8% por década si no se ejercita, lo que eleva el riesgo de sufrir debilidad o lesiones. Sin embargo, no siempre se necesitan horas de gimnasio para marcar la diferencia: breves estimulaciones diarias son suficientes para mantener el cuerpo en marcha.

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Esta propuesta de entrenamiento fue dada a conocer por el portal especializado Runner's World. La rutina se enfoca en movimientos corporales sencillos que activan los grandes grupos musculares, ideales para quienes cuentan con poco tiempo o buscan retomar la actividad física de forma progresiva.

Cinco ejercicios esenciales para hacer en casa

El circuito consta de cinco movimientos ejecutados durante 45 segundos cada uno, con 15 segundos de descanso entre ellos. "Esta rutina está diseñada para abarcar todos los patrones de movimiento principales en una ventana corta y solo con el peso corporal", señala Steve Chambers, entrenador personal sénior en Ultimate Performance. La clave del éxito no radica en la velocidad, sino en el control de cada ejecución.

Flexión de brazos a ritmo lento (tempo push-up)

Para comenzar, la flexión de brazos a ritmo lento exige descender durante tres segundos desde la posición inicial antes de empujar hacia arriba con control. "Las flexiones son un movimiento compuesto de empuje que trabaja el pecho, los hombros y los tríceps, mientras obliga al abdomen a estabilizar el cuerpo", explica Chambers.

Sentadilla dividida con rebote (split-squat pulse)

Luego llega el turno de la sentadilla dividida con rebote, que se realiza con un pie adelante y otro atrás, haciendo pulsaciones en el rango bajo de la flexión. "Esta variante refuerza la fuerza de la cadera y los cuádriceps mientras mantiene el equilibrio y el control, lo cual es crucial a medida que las personas envejecen", indica el experto.

Inclinación inversa de rodillas (reverse Nordic lean-back)

El tercer movimiento es la inclinación inversa de rodillas, donde la persona se arrodilla con el torso erguido y se inclina suavemente hacia atrás con el abdomen firme. "Es una de las formas más efectivas de estimular los cuádriceps con el propio peso y entrena el control anti-extensión del abdomen", destaca el especialista.

Variación de remo invertido

A continuación, la variación de remo invertido invita a recostarse debajo de una mesa, barra o baranda firme para elevar el pecho hacia la superficie. "El trabajo equilibrado de empuje y tracción ayuda a que la parte superior de la espalda y los bíceps crezcan al tiempo que favorece la salud de los hombros", sostiene Chambers.

Marcha lenta con subida de rodillas (slow march)

Para finalizar, la marcha lenta con subida de rodillas se realiza de pie, elevando una pierna a la vez con el abdomen firme y los hombros relajados. "Este patrón de abdomen de pie desafía la estabilidad del tronco y entrena la activación muscular coordinada, algo vital para la fuerza general", afirma el entrenador.

El valor de la constancia en sesiones cortas

Aunque un entrenamiento de cinco minutos no reemplaza una rutina completa de musculación, su impacto en la salud diaria es notable. "Crear buenos hábitos importa tanto como la técnica cuando se está empezando o cuando se intenta hacer un hueco al ejercicio en una vida ajetreada", afirma el entrenador.

Estas micro sesiones funcionan como un estímulo constante para el metabolismo, reducen la rigidez articular y rompen la barrera psicológica de la falta de tiempo. Moverse unos minutos cada día es el primer paso para mantenerse activo y ágil durante muchas décadas más.

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