Ejercicios para después de los 50: una rutina de cinco minutos para ganar fuerza y cuidar las articulaciones

Pasados los 50 años, la fuerza, el equilibrio y la movilidad se vuelven pilares fundamentales para mantener la autonomía y sentirse bien en el día a día. Diversos estudios demuestran que la masa muscular puede reducirse hasta un 8% por década si no se ejercita, lo que eleva el riesgo de sufrir debilidad o lesiones. Sin embargo, no siempre se necesitan horas de gimnasio para marcar la diferencia: breves estimulaciones diarias son suficientes para mantener el cuerpo en marcha.