Cintura firme después de los 55: los ejercicios sin pesas que dan mejores resultados que la plancha

"Las planchas son excelentes para construir fuerza, pero si se ejecutan de forma incorrecta pueden recargar la espalda y fatigar los hombros, por lo que no siempre son recomendables para cualquier persona", señaló Emily Hollon, instructora certificada de Pilates y fundadora de Core Collective, en un artículo publicado en el portal especializado Eat This, Not That!. La experta propone una serie de alternativas que se adaptan a principiantes y protegen la columna.