Cuatro ejercicios fáciles para fortalecer las muñecas y aliviar la tensión

Cuando ese equilibrio se rompe, suelen aparecer molestias punzantes o desgaste prematuro. Tal como explica Andrew Abadeer, profesor adjunto de la Universidad del Sur de Florida al medio BBC News: "Cada ligamento y cada hueso de la muñeca que la conecta con los huesos del antebrazo se encuentra en un equilibrio muy preciso. Cuando este equilibrio se altera, es cuando comienza a desarrollarse la artritis de muñeca". Además, pequeños golpes sufridos en la juventud pueden manifestarse décadas después.