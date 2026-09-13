SociedadSalud

Este es el ejercicio que puede prevenir problemas en la vista, según la ciencia

La actividad física también puede cuidar de tus ojos y no solo de tu aspecto corporal.

El ejercicio que puede cuidar tus ojos, según la ciencia.
El ejercicio que puede cuidar tus ojos, según la ciencia.
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Científicos revelaron que el ejercicio físico vigoroso ayuda a prevenir patologías oculares como glaucoma y DMAE al mejorar el flujo sanguíneo hacia la retina.
  • La actividad intensa optimiza la oxigenación ocular y frena vasos sanguíneos anormales, superando la eficacia de ejercicios livianos como simples caminatas.
  • Este hábito impulsa un enfoque preventivo no farmacológico para conservar la visión en la vejez y mitigar riesgos en personas con antecedentes familiares.
Resumen generado con IA

Tu rutina de ejercicios no solo cuida tu corazón o tu mente sino también tus ojos. Investigaciones recientes revelan que el ejercicio físico regular, especialmente las actividades de intensidad vigorosa, son herramientas esenciales para preservar la salud ocular en la vejez.

Ejercicios para después de los 50: una rutina de cinco minutos para ganar fuerza y cuidar las articulaciones

Ejercicios para después de los 50: una rutina de cinco minutos para ganar fuerza y cuidar las articulaciones

Mantenerte activo, sobre todo con esfuerzo intenso, puede reducir la probabilidad de desarrollar enfermedades oculares asociadas a la edad, como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y el glaucoma. Así la actividad física se vuelve una estrategia eficaz para cuidar la visión y prevenir malestares, más allá de medicinas sintéticas.

El vínculo entre tu corazón y tus ojos

La clave está en la circulación. "El ojo depende en gran medida del suministro sanguíneo. Si el sistema cardiovascular es saludable, el riesgo de enfermedades oculares disminuye", explicó Phillip Yuhas, optometrista y profesor asistente en The Ohio State University College of Optometry. Una buena circulación asegura que estructuras vitales como la retina y la mácula reciban el oxígeno y los nutrientes necesarios para una visión nítida y central.

Cuando el flujo sanguíneo se ve comprometido por problemas cardiovasculares, estas partes esenciales de tu ojo sufren, aumentando las posibilidades de padecer DMAE o glaucoma. Por eso, cuidar tu corazón es, también, cuidar tus ojos.

La ciencia del movimiento y la vista

Las investigaciones respaldan firmemente esta conexión. Estudios en animales, por ejemplo, demostraron que el ejercicio puede frenar el crecimiento excesivo de vasos sanguíneos en los ojos, un factor crucial en el desarrollo de la DMAE. Además, un metaanálisis de 2022, que abarcó a más de 14.000 adultos, concluyó que niveles elevados de actividad física están asociados con una menor incidencia de DMAE en sus etapas tempranas. Estos hallazgos subrayan el poder preventivo del ejercicio regular en la salud ocular.

La importancia de la intensidad en tu rutina

No todo el ejercicio ofrece el mismo nivel de protección. Las actividades vigorosas, aquellas que demandan un esfuerzo intenso o incluyen entrenamiento de fuerza, son las más efectivas para reducir el riesgo de enfermedades oculares. En contraste, "el ejercicio ligero, como caminar, no otorga el mismo nivel de protección visual", destacan los especialistas.

Esto significa que la intensidad y la frecuencia de tu entrenamiento son factores decisivos si lo que buscas es una prevención efectiva contra la DMAE y el glaucoma.

Consejos para la prevención y el manejo

"La actividad física vigorosa no revierte la DMAE en quienes ya la padecen", señaló Terri L. Call, profesora asociada en la UAB School of Optometry y directora de la UAB Eye Care Primary Care Clinic. Sin embargo, si sos joven y tenés antecedentes familiares, mantener un estilo de vida activo es fundamental para cuidar tu salud cardiovascular y reducir el riesgo futuro de DMAE.

Para quienes ya viven con esta patología, se recomiendan rutinas de unos 30 minutos diarios, siempre ajustadas a sus capacidades y bajo supervisión médica. Aunque la DMAE afecta la visión central, la visión periférica se mantiene, permitiendo seguir ejercitándose en espacios conocidos, aunque con precauciones en lugares nuevos. Vaishnavi Balendiran, especialista en retina en la Mason Eye Clinic de la University of Missouri Health Care, aconseja consultar con un especialista en baja visión para obtener orientación y herramientas que faciliten el día a día.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ejercicios para después de los 50: una rutina de cinco minutos para ganar fuerza y cuidar las articulaciones

Ejercicios para después de los 50: una rutina de cinco minutos para ganar fuerza y cuidar las articulaciones

El ejercicio clave para ganar músculo después de los 50: fortalece los pectorales y se puede hacer sentado

El ejercicio clave para ganar músculo después de los 50: fortalece los pectorales y se puede hacer sentado

Alzheimer: cuándo un olvido deja de ser normal

Alzheimer: cuándo un olvido deja de ser normal

Internaron a Chiche Gelblung por cuarta vez en el año: ¿qué problemas de salud tiene?

Internaron a Chiche Gelblung por cuarta vez en el año: ¿qué problemas de salud tiene?

Lo más popular
Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú: la conexión informal que podría aliviar la ruta 315
1

Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú: la conexión informal que podría aliviar la ruta 315

¿La IA nos va a matar a todos? la verdad detrás de la cortina de humo
2

¿La IA nos va a matar a todos? la verdad detrás de la cortina de humo

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027
3

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones
4

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones

La conversación y el ruido
5

La conversación y el ruido

Ranking notas premium
Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027
1

Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027

Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años
2

Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años

Educación: 10 temas más importantes que las pruebas PISA
3

Educación: 10 temas más importantes que las pruebas PISA

Recuerdos fotográficos: 1932. La confitería que le dio el nombre a la esquina Floresta
4

Recuerdos fotográficos: 1932. La confitería que le dio el nombre a la esquina Floresta

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027
5

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027

Más Noticias
Horóscopo chino: los tres signos que atravesarán grandes cambios en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que atravesarán grandes cambios en septiembre, según Ludovica Squirru

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

¿Quién era “El hombre que cae”? El misterio detrás de una de las fotos más impactantes del 11-S

¿Quién era “El hombre que cae”? El misterio detrás de una de las fotos más impactantes del 11-S

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Comentarios