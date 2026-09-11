Tucumán se suma al debate por Malvinas y la proyección antártica

La propuesta se inscribe en un debate que en los últimos años volvió a ganar espacio en la agenda pública argentina: la discusión sobre Malvinas, la soberanía en el Atlántico Sur y la proyección antártica del país. Más allá de su dimensión histórica, estas cuestiones también tienen una importancia estratégica, territorial y geopolítica para la Argentina. Desde la Fundación Proponer buscan que esa discusión no quede concentrada en Buenos Aires ni circunscrita a fechas conmemorativas, sino que también encuentre espacios de formación y debate en las provincias, especialmente entre las nuevas generaciones.