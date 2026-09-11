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Tucumán se suma al debate por Malvinas y la proyección antártica

Un programa de formación de Fundación Proponer busca acercar a jóvenes al debate sobre la soberanía argentina en Malvinas, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur.

La Antártida, Fundación Proponer presenta Trayecto Argentina Bicontinental
La Antártida, Fundación Proponer presenta "Trayecto Argentina Bicontinental" Getty Images/BBC News
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, la Fundación Proponer lanzó en septiembre el programa "Trayecto Argentina Bicontinental" para formar jóvenes sobre la soberanía en Malvinas y la Antártida.
  • La iniciativa comprende tres etapas: clases virtuales dictadas por especialistas, un debate presencial multipartidario en octubre y la entrega de proyectos finales integradores.
  • El proyecto busca federalizar la discusión geopolítica más allá de Buenos Aires y consolidar una agenda soberana compartida entre las nuevas generaciones de la región.
Resumen generado con IA

El Trayecto Argentina Bicontinental es un programa de formación que busca instalar en la agenda pública provincial la discusión sobre la proyección bicontinental de la Argentina en Malvinas, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur, junto con los espacios marítimos e insulares vinculados a esa soberanía. Es organizado por la Fundación Proponer y consta de tres etapas obligatorias para acceder a la certificación final.

Marcela Agustina Abraham, coordinadora del trayecto, explicó que la propuesta busca combinar formación teórica con espacios de debate y producción. “Buscamos que los chicos participen y conecten con ese sentimiento nacional y puedan expresarlo”, señaló.

Tres etapas de formación

La primera etapa estará compuesta por clases virtuales que se desarrollarán todos los sábados de septiembre. Estarán a cargo de especialistas y referentes nacionales en derecho internacional, la causa Malvinas y los estudios antárticos.

El cronograma previsto es el siguiente:

  • Sábado 12 de septiembre, a las 17.30: “Introducción a los Fundamentos Jurídicos de la Soberanía Territorial Argentina”, a cargo de María Laura Civale.
  • Sábado 19 de septiembre, a las 18: “Introducción a la Causa Malvinas y la disputa por su Soberanía”, a cargo de Juan Augusto Rattenbach.
  • Sábado 26 de septiembre, a las 18: “Introducción a los estudios Antárticos”, a cargo de David Pizarro Romero.
Tucumán se suma al debate por Malvinas y la proyección antártica

Un debate entre juventudes políticas

La segunda etapa se desarrollará durante octubre y consistirá en un debate con referentes de las juventudes de distintos espacios políticos.

“Entendemos que tanto Malvinas como la proyección antártica son causas nacionales y no dependen de una ideología política”, señaló la coordinadora. En ese sentido, remarcó la importancia de que los espacios juveniles “se pongan a debatir” sobre estas cuestiones, más allá de las diferencias partidarias.

La propuesta busca así generar un espacio de intercambio en el que distintas miradas políticas puedan encontrarse alrededor de una temática que, desde la organización, consideran transversal.

La tercera y última etapa será la entrega de un trabajo final, aunque todavía no tiene una fecha confirmada. A diferencia de las instancias anteriores, esta producción no tendrá un formato único. Podrá consistir en un escrito académico, la formulación de un proyecto laboral, profesional o comunitario, una producción audiovisual o multimedia o una expresión artística.

“No queríamos limitar mucho ni imponer tantos requisitos para la entrega del trabajo”, explicó Abraham. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que un participante elija escribir un poema o realizar un video relacionado con la temática.

Quienes residan fuera de Tucumán podrán participar de las clases virtuales y realizar el trabajo final, pero no formarán parte de la instancia presencial de debate.

Sacar a Malvinas y la Antártida de la distancia

Para Abraham, uno de los principales objetivos del trayecto es modificar la percepción de que Malvinas y la Antártida son cuestiones lejanas y convertirlas en temas concretos de discusión, particularmente en las provincias del norte del país.

“No hay federalismo íntegro si no discutimos nuestra proyección antártica y, sobre todo, la recuperación de nuestras Islas Malvinas”, sostuvo.

La propuesta se inscribe en un debate que en los últimos años volvió a ganar espacio en la agenda pública argentina: la discusión sobre Malvinas, la soberanía en el Atlántico Sur y la proyección antártica del país. Más allá de su dimensión histórica, estas cuestiones también tienen una importancia estratégica, territorial y geopolítica para la Argentina. Desde la Fundación Proponer buscan que esa discusión no quede concentrada en Buenos Aires ni circunscrita a fechas conmemorativas, sino que también encuentre espacios de formación y debate en las provincias, especialmente entre las nuevas generaciones.

Por más información, contactarse a los canales oficiales de comunicación de la fundación.

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