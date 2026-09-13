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Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas

Las pantallas mostraron imágenes de la final del Mundial, los goles de Argentina y la bandera de Malvinas que exhibieron los jugadores.

HOMENAJE. Ciro y Los Persas cerró el Norte Rock con imágenes de la selección argentina y la bandera de las Islas Malvinas.
HOMENAJE. Ciro y Los Persas cerró el Norte Rock con imágenes de la selección argentina y la bandera de las Islas Malvinas.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 27 Min

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