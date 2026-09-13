CulturaMúsica Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas Las pantallas mostraron imágenes de la final del Mundial, los goles de Argentina y la bandera de Malvinas que exhibieron los jugadores. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL HOMENAJE. Ciro y Los Persas cerró el Norte Rock con imágenes de la selección argentina y la bandera de las Islas Malvinas. Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 27 Min Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Lionel MessiLionel ScaloniCristian Romero Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Septiembre Musical: se despide la zarzuela “La Verbena de la Paloma” “Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa Avernal profundiza su retorno al death metal con “Ekpyrosis” Reivindican el descontrol del humor femenino De un tributo a Los Piojos a conocer a Ciro: la historia de dos tucumanos que vivieron una particular previa al Norte Rock Lo más popular Boxer o slip: cuál es mejor para cuidar la salud testicular, según la ciencia Golpe en la cabeza: cuándo un niño debe ir a la guardia y qué signos de alarma observar Redes sociales: qué tienen en común las personas que casi no publican su vida La IA en las aulas: el 64% de los estudiantes la usa para estudiar y solo la mitad de las escuelas tiene políticas claras Flor de Jamaica: el riesgo de tomarla si estás medicado por hipertensión Ranking notas premium Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años Una tucumana de 16 años, acusada de integrar una banda narco La era de la IA en las redacciones: alertan que los buscadores y chatbots absorben el tráfico informativo sin compensación Hizo historia con La Naranja, fue Puma y su hija lo llevó a alentar contra el color de su vida: la historia de Ricardo Sauze Sexualmente hablando: corazón roto