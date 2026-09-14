EEUU y China aceleran su "Guerra Fría" por el dominio de la inteligencia artificial

Resumen para apurados
- Este fin de semana, Trump y Xi Jinping profundizaron la disputa entre EEUU y China por la inteligencia artificial, buscando garantizar el dominio tecnológico y estratégico global.
- Washington restringe procesadores acusando a Beijing de espionaje, mientras firmas chinas como DeepSeek avanzan y denuncian la contención hegemónica de Estados Unidos.
- Ambos líderes abordarán la regulación de la IA en su próxima cumbre en Washington, aunque la desconfianza mutua reduce las chances de forjar un pacto de gobernanza global.
La carrera por dominar la inteligencia artificial profundiza la rivalidad entre Estados Unidos y China y expone dos visiones cada vez más enfrentadas sobre el futuro de una tecnología considerada estratégica. Mientras Donald Trump apuesta por preservar la ventaja estadounidense frente a Beijing, Xi Jinping promueve una mayor apertura, cooperación internacional y reglas globales para su desarrollo.
El contraste quedó expuesto durante el último fin de semana. En medio de las advertencias de científicos y referentes de la industria sobre los riesgos de avanzar demasiado rápido con los modelos más poderosos, el presidente estadounidense puso el foco en la competencia entre las dos superpotencias.
“Lideramos a China en IA… y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gana en IA, gana”, afirmó Trump el sábado.
Al día siguiente, Xi presentó una postura diferente durante un discurso en India ante líderes del Sur Global. El presidente chino llamó a los países a “fomentar el código abierto, la apertura, la colaboración y el intercambio” y volvió a plantear la creación de un pacto mundial de gobernanza de la inteligencia artificial, aunque sin precisar cómo funcionaría ese marco, consignó la cadena CNN.
Las posiciones de ambos líderes reflejan la falta de consenso y, especialmente, el profundo déficit de confianza entre Washington y Beijing en torno a una tecnología que ocupa un lugar central en la disputa entre las dos potencias.
EEUU busca preservar su ventaja
Estados Unidos considera cada vez más su liderazgo en inteligencia artificial como un activo estratégico que debe proteger y, al mismo tiempo, poner a disposición de sus países aliados.
La posición de Trump se contrapone incluso con los llamados de científicos especializados en IA y de ejecutivos de compañías como Anthropic, OpenAI y Google, que reclamaron moderar el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados para reforzar las medidas de seguridad.
La disputa tecnológica también está atravesada por las restricciones estadounidenses al acceso de las empresas chinas a procesadores avanzados de inteligencia artificial, fundamentales para entrenar modelos cada vez más complejos.
Washington, además, acusa a compañías chinas de recurrir a prácticas desleales para acelerar sus desarrollos. Estados Unidos, al igual que OpenAI y Anthropic, sostiene que empresas de China utilizaron los resultados de modelos estadounidenses de vanguardia para entrenar sus propios sistemas, una práctica conocida como destilación.
La semana pasada, agencias federales estadounidenses, entre ellas el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, acusaron a empresas chinas de IA de cometer robos de tecnología a “escala industrial”.
Anthropic también informó sobre intentos de actores maliciosos, incluidos supuestos operadores vinculados al gobierno chino, de utilizar sus sistemas para desarrollar armas y realizar tareas de vigilancia sobre minorías como los uigures en Xinjiang.
China acelera y crítica el otro modelo
Aunque la IA china estuvo durante años por detrás de sus competidores estadounidenses, el escenario comenzó a cambiar con la aparición de DeepSeek. La empresa emergente china sorprendió a la industria mundial con un modelo cuyo rendimiento se acercaba al de los principales sistemas estadounidenses utilizando, según afirmó, muchos menos recursos informáticos.
Desde entonces, laboratorios chinos aceleraron sus desarrollos. Alibaba, Z.AI, Minimax y, más recientemente, Moonshot presentaron modelos con capacidades similares que desafían el liderazgo de compañías estadounidenses como Anthropic y OpenAI.
Beijing, sin embargo, rechaza las acusaciones de Washington sobre prácticas desleales. “Difundir diversas narrativas amenazantes y buscar la confrontación y la competencia maliciosa solo perturbará los esfuerzos por lograr una gobernanza mundial de la IA y no beneficiará a nadie”, afirmó el lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun.
“Todas las partes deberían trabajar juntas para promover una IA abierta, inclusiva, accesible y beneficiosa para la humanidad”, agregó.
La visión china sobre los riesgos de la inteligencia artificial también difiere de la estadounidense. Beijing no solo observa los posibles riesgos derivados de que sistemas avanzados pierdan el control, sino que coloca entre sus prioridades el control político y la estabilidad social. Además, considera a Estados Unidos una “amenaza hegemónica” para su desarrollo tecnológico.
El ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, cuestionó las “prácticas hegemónicas” y criticó, en una referencia a Estados Unidos, el establecimiento de listas de entidades, los controles tecnológicos, el monopolio de estándares industriales y la creación de ecosistemas de código cerrado bajo el argumento de proteger la seguridad nacional.
“Estas acciones fragmentan la industria mundial de la IA y sus cadenas de suministro, agravando el desequilibrio en el desarrollo de la industria mundial de la IA”, escribió.
El diario Global Times, respaldado por el Estado chino, también cuestionó el reciente planteo del CEO de Anthropic, Dario Amodei, para moderar el desarrollo de la IA. El medio sostuvo que detrás de la preocupación por la seguridad existe una agenda de contención contra China y calificó la propuesta como un “manual de la Guerra Fría” para el sector.
Un diálogo con pocas expectativas
La inteligencia artificial ocupará un lugar destacado en la próxima cumbre entre Trump y Xi, prevista para dentro de dos semanas en Washington. En su encuentro de mayo en Beijing, ambos dirigentes habían conversado sobre salvaguardias para la IA, aunque los resultados fueron limitados.
La semana pasada, el Ministerio de Comercio de China informó que los dos líderes habían acordado establecer un diálogo intergubernamental sobre inteligencia artificial. Sin embargo, las tensiones geopolíticas entre ambas potencias alimentan las dudas sobre la posibilidad de alcanzar avances significativos.
El principal obstáculo es la falta de confianza. Washington teme que una mayor cooperación permita a China acceder a tecnologías capaces de fortalecer su poder militar y económico. Beijing, en cambio, considera que Estados Unidos utiliza el argumento de la seguridad nacional como una herramienta para contener su ascenso tecnológico.
China también reclama que se establezca una diferencia entre los riesgos reales para la seguridad y la competencia tecnológica. En una publicación de una cuenta afiliada a la cadena estatal CCTV se planteó que, antes de negociar, Estados Unidos debería garantizar que sus empresas de IA cumplan las normas y regulaciones que eventualmente se acuerden.
“Debe establecerse una distinción clara entre las amenazas reales para la seguridad y la mera competencia tecnológica”, afirmó la publicación. Y dejó planteada la pregunta que atraviesa esta nueva disputa entre las dos potencias: “La verdadera cuestión no es ‘si se debe regular’, sino quién debe definir los límites de seguridad de estos modelos de vanguardia”.