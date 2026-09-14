Los líderes de la IA coinciden en una advertencia: hay que moderar el ritmo de desarrollo

El planteo de Altman se produjo después de que tres de las figuras más poderosas de la carrera global por la inteligencia artificial -los jefes de Anthropic y OpenAI y Elon Musk- coincidieran en una advertencia poco habitual dentro de una industria marcada por la competencia: la necesidad de moderar el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados para ganar tiempo y reforzar las medidas de seguridad.