Sam Altman, CEO de OpenAI, advirtió que la IA podría "salir muy mal" y pidió reforzar los controles

Para evitar ese escenario, Altman sostuvo que las técnicas destinadas a garantizar la alineación y la seguridad de los sistemas deberían avanzar al mismo ritmo o incluso por delante de las capacidades de los modelos. “Necesitamos formas de asegurar que las técnicas de alineación y seguridad se mantengan por delante del progreso en las capacidades de los modelos”, sostuvo.