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Endeavor NOA: Cómo la inteligencia artificial puede transformar la industria minera

Dos emprendedores argentinos explicaron cómo desarrollan biomoléculas capaces de seleccionar metales con mayor precisión y eficiencia. El método combina ciencia molecular, procesamiento de datos y aprendizaje automatizado para mejorar el rendimiento de las operaciones extractivas.

Minería e inteligencia artificial. Una de las charlas en Endeavor NOA
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Endeavor NOA, los fundadores de Giraffe Bio presentaron biomoléculas diseñadas con IA para optimizar la extracción de cobre y mejorar la eficiencia minera.
  • La startup combina ciencia molecular y datos propios para crear reactivos "drop-in" que se integran a la infraestructura existente sin requerir modificaciones.
  • Con la región proyectada a producir la mitad del cobre mundial, elevar la recuperación un 5% implicaría un impacto económico de un billón de dólares a futuro.
Resumen generado con IA

En un contexto regional donde Chile, Perú y Argentina proyectan producir la mitad del cobre mundial en los próximos cinco años, la eficiencia en los procesos de extracción se convirtió en una oportunidad estratégica de escala global. Alejandro Buffo Sempé y Juan Pablo Fernández, fundadores de la startup Giraffe Bio, expusieron en Endeavor Noa la necesidad de conectar el "macromundo" de las gigantescas operaciones mineras con la escala micro de la ciencia molecular. Según detalló Fernández, una roca minera de 100 kilogramos suele contener apenas unos 500 gramos de cobre útil, lo que representa un enorme desafío de separación.

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Para explicar su enfoque de innovación molecular, Fernández apeló a una analogía pesquera: "Una cosa es encarnar para pacú, otra cosa es encarnar para dorado... Una cosa es tirar la red y que saque de todo, y otra cosa es ir a pescar con una caña. Nosotros diseñamos esas cañas, que son esas biomoléculas que reconocen específicamente el cobre en este caso o pueden reconocer específicamente algún otro metal". Mediante este diseño molecular a medida, la tecnología permite obtener un mineral más puro, limpio y concentrado al final del proceso, logrando capturar la mayor cantidad posible de cobre sin dejar residuos valiosos atrás.

La inteligencia artificial como motor de rediseño molecular

La creación de estas estructuras moleculares complejas —muchas de las cuales no existen originalmente en la naturaleza— está impulsada directamente por el uso de la inteligencia artificial. No obstante, Fernández aclaró que su aplicación va más allá del uso de herramientas de consumo masivo. "No es solamente la inteligencia artificial como ir a cloud o ir a ChatGPT e imputarle prompts, sino que es básicamente todas las datas que vamos coleccionando dentro del laboratorio que terminan retroalimentando el sistema", afirmó el cofundador.

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Este "bucle positivo" de retroalimentación de datos permite al equipo científico diseñar con mayor velocidad, aprender rápido y optimizar de manera continua sus modelos. Mediante esta parametrización computacional, se crean reactivos diseñados de forma inteligente que se programan para reconocer de manera selectiva la superficie del mineral.

Solución "Drop-in" y un impacto de un billón de dólares

Una de las principales ventajas competitivas destacadas por los fundadores es la facilidad de integración de su innovación en las operaciones actuales. La empresa ofrece una solución de tipo "drop-in", lo que significa que las compañías mineras pueden reemplazar los reactivos tradicionales directamente en sus sistemas automatizados sin necesidad de reconfigurar la infraestructura existente.

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El impacto económico de incrementar la recuperación molecular es masivo. En palabras de Buffo Sempé: "Te llevas 5% más de cobre. Para ponerlo en perspectiva, hablar de 5% más de cobre por una operación minera implica un billón de dólares". Esta propuesta de valor ha permitido a Giraffe Bio, en apenas dos años y medio de trayectoria, cerrar acuerdos y desarrollar proyectos piloto con algunas de las empresas e infraestructuras mineras más grandes del mundo.

Resiliencia, trabajo en equipo y el paso "de la oscuridad a la luz"

El desarrollo de esta tecnología radica también en la complementariedad de sus líderes. Aunque ninguno poseía trayectoria previa en la industria minera, lograron articular la rigurosidad científica de Fernández con la capacidad de Buffo Sempé para traducir conceptos moleculares complejos a un lenguaje accesible para el sector. Además, resaltaron alianzas estratégicas con socios tecnológicos como AWS para la parametrización y la Comisión Nacional de Energía Atómica para el análisis de las superficies de los cristales.

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Pese a contar actualmente con un equipo integrado por más de 15 científicos, los fundadores recordaron con humildad sus inicios, cuando vendieron su primer piloto sobre una presentación de PowerPoint y sin tener aún laboratorio propio. Frente a las incertidumbres de la investigación y desarrollo, Fernández rememoró la frase en latín que dejó escrita en el vidrio de su laboratorio: "Ex umbra in solem, esa palabra significa el paso de la oscuridad a la luz o de la ignorancia a la sabiduría". Esta filosofía resume el compromiso de Giraffe Bio de hacer ciencia aplicada enfocada de manera pragmática en la creación de productos de alto impacto industrial.

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