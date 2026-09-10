Endeavor NOA: Cómo la inteligencia artificial puede transformar la industria minera

Pese a contar actualmente con un equipo integrado por más de 15 científicos, los fundadores recordaron con humildad sus inicios, cuando vendieron su primer piloto sobre una presentación de PowerPoint y sin tener aún laboratorio propio. Frente a las incertidumbres de la investigación y desarrollo, Fernández rememoró la frase en latín que dejó escrita en el vidrio de su laboratorio: "Ex umbra in solem, esa palabra significa el paso de la oscuridad a la luz o de la ignorancia a la sabiduría". Esta filosofía resume el compromiso de Giraffe Bio de hacer ciencia aplicada enfocada de manera pragmática en la creación de productos de alto impacto industrial.