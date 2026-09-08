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La ONU lanzó una dura advertencia sobre la inteligencia artificial: "Es un riesgo existencial para la humanidad"

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reclamó establecer garantías sólidas de seguridad antes de que la IA avanzada alcance niveles difíciles de controlar. También anticipó un pedido a las empresas del sector.

Volker Türk.
Volker Türk.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Volker Türk, de la ONU, advirtió en Ginebra que la inteligencia artificial avanzada es un riesgo existencial para la humanidad si no se aplican controles urgentes.
  • Ante el Consejo de Derechos Humanos, el funcionario reclamó salvaguardas antes de que la tecnología supere la capacidad de supervisión de los Estados y empresas del sector.
  • El organismo busca acelerar regulaciones globales preventivas para mitigar daños a gran escala en el empleo, la privacidad y la seguridad internacional a futuro.
Resumen generado con IA

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió en Ginebra que la inteligencia artificial avanzada podría representar un riesgo “existencial” para la humanidad si no se establecen controles adecuados.

El funcionario realizó el planteo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y anticipó que en los próximos días instará a las empresas del sector a reducir los riesgos asociados al desarrollo de sistemas cada vez más avanzados.

“Comparto las preocupaciones de los expertos del sector de que la IA avanzada podría suponer un riesgo existencial para la humanidad”, sostuvo Türk durante su intervención.

La advertencia fue formulada en un discurso amplio, pronunciado antes del inicio de su segundo mandato el próximo mes. En ese contexto, el funcionario puso el foco en la necesidad de actuar antes de que los desarrollos de inteligencia artificial alcancen niveles de poder difíciles de controlar.

El pedido de garantías para la seguridad de la IA

Türk reclamó un esfuerzo internacional para establecer medidas de seguridad y protección alrededor de la inteligencia artificial.

“Hago un llamamiento aquí, hoy, para que se haga un gran esfuerzo con el fin de establecer garantías sólidas en torno a la seguridad y la protección de la IA, antes de que sea demasiado tarde”, afirmó.

El planteo ubica a la ONU dentro del debate global sobre la regulación de la inteligencia artificial, una discusión que involucra a gobiernos, empresas tecnológicas, especialistas en derechos humanos y expertos en seguridad.

Aunque el funcionario no detalló durante su discurso qué tipo de medidas promoverá, sí anticipó que buscará que las compañías reduzcan los riesgos vinculados con el desarrollo de sistemas de IA cada vez más avanzados.

Derechos humanos y tecnología

La intervención de Türk representa una señal política relevante desde el sistema de Naciones Unidas. El responsable de Derechos Humanos de la organización no presentó la inteligencia artificial únicamente como un desafío tecnológico, sino también como una cuestión relacionada con la protección de las personas y la seguridad global.

El uso masivo de herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, Gemini o Copilot, aceleró en los últimos años el debate sobre el impacto de esta tecnología en áreas como el empleo, la privacidad, la información, la educación, la seguridad y la toma de decisiones automatizadas.

En ese escenario, la advertencia de la ONU apunta a una dimensión más profunda: la posibilidad de que la IA avanzada alcance capacidades capaces de generar daños a gran escala si no existen controles suficientes.

La declaración de Türk se suma a las advertencias formuladas por especialistas del sector tecnológico, que vienen reclamando mayores estándares de seguridad para los sistemas de inteligencia artificial más poderosos.

Desde Naciones Unidas buscan instalar la necesidad de establecer reglas preventivas antes de que el desarrollo de la tecnología avance más rápido que la capacidad de supervisión de los Estados y los organismos internacionales.

El mensaje central de Türk fue que la regulación no debería llegar después de una crisis. Para el alto comisionado, el momento de establecer garantías sólidas es ahora, antes de que los riesgos sean más difíciles de contener.

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