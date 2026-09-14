China, Rusia e India proponen un mundo con cooperación y crecimiento económico inclusivo

Su visita se produce seis años después de un mortífero enfrentamiento militar en la disputada frontera tibetana entre China e India. Las relaciones han ido mejorando mediante el restablecimiento de vuelos, visados y contactos de alto nivel. “Aunque nuestros dos países son diferentes en muchos aspectos, son plenamente capaces de complementar las fortalezas del otro, apoyarse mutuamente, alcanzar el éxito conjunto y avanzar juntos”, dijo Xi durante su reunión con Modi, según un video difundido por el gobierno indio.