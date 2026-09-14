Una provincia del norte se quedó con el premio al Mejor Destino de Montaña de Sudamérica

La provincia obtuvo el reconocimiento a partir de Social IG, el motor de análisis de datos de Tripscout, la plataforma global especializada en contenidos y marketing de viajes que le dio el primer lugar en el ranking sudamericano por la capacidad del destino de despertar el interés de viajeros de distintas partes del mundo. Esta herramienta monitorea el rendimiento y la interacción obtenida por las publicaciones de más de 1100 destinos de montaña en todo el mundo y logró analizar el comportamiento de los contenidos difundidos en redes sociales durante 2026, evaluando su capacidad para conectar con las audiencias, generar conversaciones e inspirar nuevos viajes.