Una provincia del norte se quedó con el premio al Mejor Destino de Montaña de Sudamérica

Resumen para apurados
- Jujuy fue elegida como el Mejor Destino de Montaña de Sudamérica en los Mountain Destination Awards por el impacto de sus paisajes andinos en redes sociales.
- El reconocimiento surgió de mediciones de Tripscout sobre 1.100 lugares del mundo, destacando postales como la Quebrada de Humahuaca y el Cerro Hornocal.
- El logro fortalece la proyección internacional de la provincia, que sumará atractivos tecnológicos como el Tren Solar de cara a la próxima Feria de Turismo.
Columnas majestuosas se elevan en formas únicas. “V” invertidas de las tonalidades que las limitadas capacidades del ojo humano pueden identificar y elevaciones que se hunden hacia las faldas de pueblos mágicos. Picos de altura extrema y rocas milenarias, son el producto de imaginaciones ilimitadas. Ahora los cerros multicolores y los pueblos con historia viva conquistan para Jujuy el título de Mejor Destino de Montaña de Sudamérica.
Jujuy, con sus subidas y bajadas, sus mesetas flanqueadas por cordones montañosos y conos volcánicos, se consagró como el Mejor Destino de Montaña de la región sudamericana en la primera edición de los Mountain Destination Awards. Destacando la fuerza de sus paisajes y la singular identidad de este destino, la provincia norteña obtuvo el reconocimiento sin las valoraciones de jurados ni sistemas de votos tradicionales sino a través de las reacciones asombradas de quienes descubren por primera vez una instantánea de este rincón del norte.
La provincia obtuvo el reconocimiento a partir de Social IG, el motor de análisis de datos de Tripscout, la plataforma global especializada en contenidos y marketing de viajes que le dio el primer lugar en el ranking sudamericano por la capacidad del destino de despertar el interés de viajeros de distintas partes del mundo. Esta herramienta monitorea el rendimiento y la interacción obtenida por las publicaciones de más de 1100 destinos de montaña en todo el mundo y logró analizar el comportamiento de los contenidos difundidos en redes sociales durante 2026, evaluando su capacidad para conectar con las audiencias, generar conversaciones e inspirar nuevos viajes.
Del alcance digital a la innovación en el sector turístico
Así fue como Jujuy se ganó las reacciones más deleitadas de los usuarios anónimos que coincidieron en que los paisajes andinos, los cerros multicolores, los caminos de altura y la riqueza cultural de sus comunidades hacen de la provincia uno de los destinos con mayor impacto digital de Sudamérica.
La icónica Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, encabezó las métricas de interacción gracias a la imponente identidad visual de postales como la Serranía del Hornocal y el Cerro de los Siete Colores. Sin embargo, la magia del territorio jujeño no termina en sus postales más emblemáticas: la fuerza del ecosistema digital combinó la majestuosidad de la Puna, la serenidad de los Valles y la exuberancia de las Yungas, cuatro regiones que ofrecen una inmersión completa entre naturaleza, aventura, gastronomía autóctona y tradiciones ancestrales.
Nuevas propuestas tecnológicas para la FIT 2026
El fenómeno trasciende las pantallas y se traduce en avances concretos para el sector turístico de la región. De cara a la30ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026) el encuentro de la industria turística más importante de la región, la provincia sumará atractivos de alto valor tecnológico, como la presentación del Tren Solar de la Quebrada con un stand propio y una innovadora propuesta de realidad virtual para los visitantes.