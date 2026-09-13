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Premios Emmy: todos los nominados a lo mejor de la televisión 2026

El 5 y 6 de septiembre inició la premiación en las categorías menores a las mejores series y películas televisivas.

Premios Emmy: todos los nominados a lo mejor de la televisión 2026
Foto: The Pitt
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La 78° edición de los Premios Emmy se realizará el lunes 14 en Los Ángeles para galardonar lo mejor de la televisión, con la lista completa de producciones y actores nominados.
  • La ceremonia principal sigue a la entrega técnica del fin de semana, en una temporada marcada por los antecedentes triunfales de títulos como The Pitt y The Studio el año previo.
  • La premiación reconfigurará el liderazgo del streaming global y definirá las ficciones más influyentes de cara al nuevo ciclo de la industria audiovisual.
Resumen generado con IA

Este lunes 14 se llevará a cabo la 78° edición de los Premios Emmy 2026. La gala será en el Peacock Theater en Los Ángeles y se transmitirá por TNT y por HBO Max desde las 20. Mientras que los premios técnicos y creativos se entregaron el fin de semana pasado, la semana próxima se realizará la gran gala.

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En la edición 2025 de los premios, se consagraron como las mejores series “The Pitt”, de HBO Max en la categoría drama y “The Studio”; de Apple TV+, en la categoría comedia. “Adolescence” se quedó con el premio por mejor miniserie y la mejor película para TV fue "Rebel Ridge", ambas de Netflix.

También se entregaron estatuillas a los artistas destacados de la temporada. Britt Lower, por "Severance" y Noah Wyle, por "The Pitt" fueron elegidos como mejores actores principales en drama. Jean Smart, por "Hacks" y Seth Rogen por "The Studio", como los mejores en comedia. Adam Randall fue considerado el mejor director del ciclo por la serie "Slow Horses" en drama y, Rogen y Evan Goldberg, por la serie "The Studio" en comedia.

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Nominados a los premios Emmy 2026

Mejor serie dramática

  • “The Gilded Age”
  • “The Diplomat”
  • “A Knight of the Seven Kingdoms”
  • “Paradise”
  • “The Pitt”
  • “Pluribus”
  • “Slow Horses”
  • “Your Friends and Neighbors”
  • “Abbott Elementary”
  • “The Bear”
  • “Hacks”
  • “Nobody Wants This”
  • “Only Murders in the Building”
  • “Shrinking”
  • “Margo’s Got Money Troubles”
  • “Widow’s Bay”
  • “All Her Fault”
  • “The Beast in Me”
  • “Beef”
  • “DTF St. Louis”
  • “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”
  • Sterling K. Brown, “Paradise”
  • Gary Oldman, “Slow Horses”
  • Mark Ruffalo, “Task”
  • Rufus Sewell, “The Diplomat”
  • Noah Wyle, “The Pitt”
  • Carrie Coon, “The Gilded Age”
  • Chase Infiniti, “The Testaments”
  • Rhea Seehorn, “Pluribus”
  • Zendaya, “Euphoria”
  • Keri Russell, “The Diplomat”
  • Elle Fanning, “Margo’s Got Money Troubles”
  • Lisa Kudrow, “The Comeback”
  • Quinta Brunson, “Abbott Elementary”
  • Ayo Edebiri, “The Bear”
  • Jean Smart, “Hacks”
  • Steve Carell, “Rooster”
  • Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder Man”
  • Jason Segel, “Shrinking”
  • Martin Short, “Only Murders in the Building”
  • Matthew Rhys, “Widow’s Bay”
  • Riz Ahmed, “Bait”
  • Jason Bateman, “Black Rabbit”
  • Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”
  • Oscar Isaac, “Beef”
  • Matthew Rhys, “The Beast in Me”
  • Mejor actriz principal en una mini serie o antología televisiva
  • Claire Danes, “The Beast in Me”
  • Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”
  • Carey Mulligan, “Beef”
  • Sarah Pidgeon, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”
  • Sarah Snook, “All Her Fault”
  • Patrick Ball, “The Pitt”
  • Billy Crudup, “The Morning Show”
  • Shawn Hatosy, “The Pitt”
  • Gerran Howell, “The Pitt”
  • Jack Lowden, “Slow Horses”
  • Tom Pelphrey, “Task”
  • Carlos-Manuel Vesga, “Pluribus”
  • Taylor Dearden, “The Pitt”
  • Fiona Dourif, “The Pitt”
  • Allison Janney, “The Diplomat”
  • Katherine LaNasa, “The Pitt”
  • Sepideh Moafi, “The Pitt”
  • Julianne Nicholson, “Paradise”
  • Karolina Wydra, “Pluribus”
  • Harrison Ford, “Shrinking”
  • Colman Domingo, “The Four Seasons”
  • Nick Offerman, “Margo’s Got Money Troubles”
  • Paul W. Downs, “Hacks”
  • Stephen Root, “Widow’s Bay”
  • Michael Urie, “Shrinking”
  • Tyler James Williams, “Abbott Elementary”
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