Premios Emmy: todos los nominados a lo mejor de la televisión 2026

Resumen para apurados
- La 78° edición de los Premios Emmy se realizará el lunes 14 en Los Ángeles para galardonar lo mejor de la televisión, con la lista completa de producciones y actores nominados.
- La ceremonia principal sigue a la entrega técnica del fin de semana, en una temporada marcada por los antecedentes triunfales de títulos como The Pitt y The Studio el año previo.
- La premiación reconfigurará el liderazgo del streaming global y definirá las ficciones más influyentes de cara al nuevo ciclo de la industria audiovisual.
Este lunes 14 se llevará a cabo la 78° edición de los Premios Emmy 2026. La gala será en el Peacock Theater en Los Ángeles y se transmitirá por TNT y por HBO Max desde las 20. Mientras que los premios técnicos y creativos se entregaron el fin de semana pasado, la semana próxima se realizará la gran gala.
En la edición 2025 de los premios, se consagraron como las mejores series “The Pitt”, de HBO Max en la categoría drama y “The Studio”; de Apple TV+, en la categoría comedia. “Adolescence” se quedó con el premio por mejor miniserie y la mejor película para TV fue "Rebel Ridge", ambas de Netflix.
También se entregaron estatuillas a los artistas destacados de la temporada. Britt Lower, por "Severance" y Noah Wyle, por "The Pitt" fueron elegidos como mejores actores principales en drama. Jean Smart, por "Hacks" y Seth Rogen por "The Studio", como los mejores en comedia. Adam Randall fue considerado el mejor director del ciclo por la serie "Slow Horses" en drama y, Rogen y Evan Goldberg, por la serie "The Studio" en comedia.
Nominados a los premios Emmy 2026
Mejor serie dramática
- “The Gilded Age”
- “The Diplomat”
- “A Knight of the Seven Kingdoms”
- “Paradise”
- “The Pitt”
- “Pluribus”
- “Slow Horses”
- “Your Friends and Neighbors”
- “Abbott Elementary”
- “The Bear”
- “Hacks”
- “Nobody Wants This”
- “Only Murders in the Building”
- “Shrinking”
- “Margo’s Got Money Troubles”
- “Widow’s Bay”
- “All Her Fault”
- “The Beast in Me”
- “Beef”
- “DTF St. Louis”
- “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”
- Sterling K. Brown, “Paradise”
- Gary Oldman, “Slow Horses”
- Mark Ruffalo, “Task”
- Rufus Sewell, “The Diplomat”
- Noah Wyle, “The Pitt”
- Carrie Coon, “The Gilded Age”
- Chase Infiniti, “The Testaments”
- Rhea Seehorn, “Pluribus”
- Zendaya, “Euphoria”
- Keri Russell, “The Diplomat”
- Elle Fanning, “Margo’s Got Money Troubles”
- Lisa Kudrow, “The Comeback”
- Quinta Brunson, “Abbott Elementary”
- Ayo Edebiri, “The Bear”
- Jean Smart, “Hacks”
- Steve Carell, “Rooster”
- Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder Man”
- Jason Segel, “Shrinking”
- Martin Short, “Only Murders in the Building”
- Matthew Rhys, “Widow’s Bay”
- Riz Ahmed, “Bait”
- Jason Bateman, “Black Rabbit”
- Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”
- Oscar Isaac, “Beef”
- Matthew Rhys, “The Beast in Me”
- Mejor actriz principal en una mini serie o antología televisiva
- Claire Danes, “The Beast in Me”
- Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”
- Carey Mulligan, “Beef”
- Sarah Pidgeon, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”
- Sarah Snook, “All Her Fault”
- Patrick Ball, “The Pitt”
- Billy Crudup, “The Morning Show”
- Shawn Hatosy, “The Pitt”
- Gerran Howell, “The Pitt”
- Jack Lowden, “Slow Horses”
- Tom Pelphrey, “Task”
- Carlos-Manuel Vesga, “Pluribus”
- Taylor Dearden, “The Pitt”
- Fiona Dourif, “The Pitt”
- Allison Janney, “The Diplomat”
- Katherine LaNasa, “The Pitt”
- Sepideh Moafi, “The Pitt”
- Julianne Nicholson, “Paradise”
- Karolina Wydra, “Pluribus”
- Harrison Ford, “Shrinking”
- Colman Domingo, “The Four Seasons”
- Nick Offerman, “Margo’s Got Money Troubles”
- Paul W. Downs, “Hacks”
- Stephen Root, “Widow’s Bay”
- Michael Urie, “Shrinking”
- Tyler James Williams, “Abbott Elementary”