Premios Emmy: todos los nominados a lo mejor de la televisión 2026

También se entregaron estatuillas a los artistas destacados de la temporada. Britt Lower, por "Severance" y Noah Wyle, por "The Pitt" fueron elegidos como mejores actores principales en drama. Jean Smart, por "Hacks" y Seth Rogen por "The Studio", como los mejores en comedia. Adam Randall fue considerado el mejor director del ciclo por la serie "Slow Horses" en drama y, Rogen y Evan Goldberg, por la serie "The Studio" en comedia.