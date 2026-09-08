Una madre caminó 15 kilómetros en la nieve para salvar a su familia atrapada en Neuquén

Resumen para apurados
- Una mujer caminó entre la nieve en el Cerro Wayle, Neuquén, para pedir auxilio tras quedar varada con su familia en su camioneta sin señal telefónica.
- El vehículo se atascó cerca de un refugio; la madre siguió las huellas del rodado por la RP 37 hasta lograr llamar a la policía, que desplegó un rescate con unidades 4x4.
- Tras rescatar a todos ilesos, las autoridades reiteraron la advertencia a turistas de no transitar rutas de alta montaña sin vehículos y equipamiento adecuados.
A elevada altura la nieve se vuelve más espesa y lasinquietudes se agudizan cuando aquel manto blanco se vuelve infranqueable. Aquello que parecesolo vivirse en una película fue el escenario que una madre debió enfrentar cuando resolvieron que ningún intento haría mover el vehículo en el que se trasladaba con sus hijos de 9 y 3 años por las elevaciones del Cerro Wayle, en Neuquén. Así fue que la mujer decidió asegurarse por sus propios medios la supervivencia de toda la familia.
Una familia quedó atrapada en medio de la nieve en el Cerro Wayle, afectado por un temporal que dejó importantes acumulaciones e imposibilitó a los viajeros continuar por los caminos de alta montaña sin rodados apropiados. La imposibilidad de contactar con los servicios de emergencia y el aislamiento en el que se encontraban las víctimas llevó a la madre a caminar 1.500 metros por la vastedad de aquel desierto blanco.
Inmovilizados y sin cobertura telefónica
El hecho ocurrió cuando la camioneta en la que viajaba el grupo familiar de cuatro integrantes quedó encajada en la nieve de aquel cerro neuquino. Sabrina Canepa, de 47 años; su pareja, Facundo Botner, de 43; y sus dos hijos pequeños, oriundos de Dique Luján (partido bonaerense de Tigre), se desplazaban en una Renault Alaskan.
Luego de haber llegado al refugio de guardaparques de la zona, la camioneta quedó inmovilizada entre bloques acumulados que todavía permanecían en el sector tras las tormentas registradas previamente. La situación se complicó debido a que se encontraban en un área sin cobertura telefónica y a más de 40 kilómetros de la ciudad más cercana.
Una caminata desesperada siguiendo las propias huellas
Luego de varios intentos por sacar el rodado, y ante la imposibilidad de comunicarse con la asistencia de emergencia, Canepa decidió salir a pie. Su pareja y los dos niños permanecieron resguardados dentro de la unidad mientras ella buscaba un punto desde el cual pudiera solicitar auxilio.
La mujer caminó a lo largo de la Ruta Provincial 37. Sin conocer el terreno ni contar con referencias claras, utilizó un recurso clave para no perderse en la inmensidad del paisaje: siguió a pie las marcas que las cubiertas del vehículo habían dejado en la nieve durante el trayecto de ida.
El operativo de rescate en el Cerro Wayle
Su esfuerzo dio frutos cuando logró contactar telefónicamente a la Policía de Río Negro. A partir de ese llamado, la alerta se derivó de inmediato a la fuerza de Neuquén y a la Dirección Seguridad Alto Neuquén, con sede en la ciudad de Chos Malal, para coordinar el despliegue de asistencia.
Alrededor de las 14 horas, la División Brigada Rural, bajo el mando del subcomisario Ricardo Ovadilla, puso en marcha el operativo con unidades 4x4 equipadas para la alta montaña. Durante el ascenso hacia el Cerro Wayle, las patrullas interceptaron a Sabrina en plena ruta. Aunque se encontraba exhausta por la caminata a bajas temperaturas, su estado físico era bueno y pudo precisar la ubicación exacta donde aguardaba el resto de sus allegados.
La advertencia a los turistas
Los efectivos avanzaron hasta el refugio de guardaparques y encontraron la Renault Alaskan con la pareja de Canepa y los menores en su interior, en buen estado de salud. Tras un arduo trabajo para palear y despejar la masa helada que bloqueaba las ruedas, los rescatistas lograron liberar la camioneta. Ninguno de los cuatro ocupantes necesitó atención médica y pudieron descender por sus propios medios hacia Chos Malal, favorecidos por una ventana de buen tiempo con sol y escaso viento.
Tras el exitoso procedimiento, las autoridades de seguridad locales reiteraron la advertencia a los turistas sobre los riesgos de transitar por los caminos que conectan la Reserva Provincial Tromen y las rutas provinciales 37 y 2. Señalaron que, pese a las jornadas despejadas, aún persisten acumulaciones peligrosas tras las inclemencias climáticas, por lo que desaconsejaron internarse en la alta montaña sin vehículos de doble tracción equipados adecuadamente.