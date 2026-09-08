Una madre caminó 15 kilómetros en la nieve para salvar a su familia atrapada en Neuquén

A elevada altura la nieve se vuelve más espesa y lasinquietudes se agudizan cuando aquel manto blanco se vuelve infranqueable. Aquello que parecesolo vivirse en una película fue el escenario que una madre debió enfrentar cuando resolvieron que ningún intento haría mover el vehículo en el que se trasladaba con sus hijos de 9 y 3 años por las elevaciones del Cerro Wayle, en Neuquén. Así fue que la mujer decidió asegurarse por sus propios medios la supervivencia de toda la familia.