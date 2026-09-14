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Colapinto en Fórmula 1: cuánto cuesta el mes Disney+ para seguir la carrera en vivo

La plataforma de streaming cuenta con tres planes y solo uno de ellos permite acceder a las carreras de Fórmula 1 en vivo.

Colapinto en Fórmula 1: cuánto cuesta el mes Disney+ para seguir la carrera en vivo
Fotos: Clive Rose para Getty Images Europe y Disney+
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Para seguir a Franco Colapinto en la F1 en Argentina, Disney+ dispone de su abono Premium a $19.999 mensuales, el único plan que emite las carreras en vivo.
  • El interés crece tras su labor en España y ante el GP de Bakú. Además del streaming, la categoría puede verse en el país por cable mediante las señales de Fox Sports.
  • La presencia del piloto argentino impulsa las suscripciones digitales y consolida a la Fórmula 1 como uno de los productos de mayor impacto en el consumo deportivo local.
Resumen generado con IA

Este domingo, Franco Colapinto corrió el Gran Premio de Madring en España y logró un 7° puesto al finalizar las 57 vueltas. Sus recientes éxitos hacen que cada vez más argentinos se sumen a ver la Fórmula 1 para seguir al conductor de Alpine. Entre las opciones para seguir la próxima carrera, que se correrá el domingo 20 en el Circuito Callejero de Bakú, en Azerbaiyán, está la suscripción a Disney+.

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La plataforma de streaming del ratón no es la única opción desde la que puede seguirse la Fórmula 1. En Argentina puede verse a través de Fox Sports, cuyo número de canales varía según el servicio contratado. En Cablevisión Digital, HD y Flow, está en los canales 25 y 106. En DirecTV, en los canales 105 y 1605. En Telecentro, en los canales 101 y 1013.

¿Cuánto cuesta la suscripción a Disney+ para ver la Fórmula 1?

La plataforma Disney+ ofrece tres planes distintos con características y servicios diferentes: el plan Estándar con anuncios, el plan Estándar y el plan Premium, el más popular, según la misma web. El primero es el más económico, con un costo final de $9.999 por mes. El segundo en precio es el Estándar, con $12.999 finales por mes. El servicio Premium es el de precio más elevado, con $19.999 finales por mes.

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La primera opción puede contratarse por mes o por semestre, mientras que la segunda y la tercera también pueden pagarse por año. Las tres ofrecen un ahorro del 16% si se contrata el servicio durante seis meses, y estrenos de películas y series originales y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu.

¿Qué plan de Disney+ transmite la Fórmula 1?

Algunos de los beneficios de los planes son compartidos, pero otros varían según la suscripción elegida. El plan Estándar con anuncios, por ejemplo, muestra publicidad, mientras que los demás no. A su vez, el Estándar con anuncios no permite hacer descargas para ver programas o series sin conexión y los otros dos sí.

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Pero, para quienes quieren seguir a Franco Colapinto en la Fórmula 1, la diferencia más importante es cuál es el único plan que ofrece la transmisión de las carreras. Se trata del Premium, que permite ver todos los canales básicos de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes. Además, es el único que tiene una calidad de video de hasta 4K UHD/HDR y sonido Dolby Atmos.

Sin embargo, al momento de elegir una de las tres opciones, Disney advierte que todos los eventos en directo y deportivos incluyen publicidad como parte de cada transmisión.

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