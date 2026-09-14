Colapinto en Fórmula 1: cuánto cuesta el mes Disney+ para seguir la carrera en vivo

Pero, para quienes quieren seguir a Franco Colapinto en la Fórmula 1, la diferencia más importante es cuál es el único plan que ofrece la transmisión de las carreras. Se trata del Premium, que permite ver todos los canales básicos de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes. Además, es el único que tiene una calidad de video de hasta 4K UHD/HDR y sonido Dolby Atmos.