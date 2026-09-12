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Colapinto celebró su noveno puesto en España: “Es una de mis mejores clasificaciones en la F1”

El argentino avanzó a la Q3, superó a Pierre Gasly y destacó el rendimiento que logró pese a las limitaciones de su Alpine.

Colapinto celebró su noveno puesto en España: “Es una de mis mejores clasificaciones en la F1”
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto clasificó 9° con Alpine este sábado en el GP de España de Fórmula 1, tras superar las limitaciones de su monoplaza y acceder a la Q3.
  • El piloto argentino superó a su compañero Pierre Gasly y evitó un despiste en la Q2, luego de trabajar en la puesta a punto para mejorar la falta de ritmo.
  • Al largar desde la quinta fila el domingo, el corredor buscará capitalizar su rendimiento en pista para finalizar dentro de la zona de puntos del certamen.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto terminó noveno en la clasificación del Gran Premio de España y no ocultó su satisfacción por un resultado que consideró superior a las posibilidades de su Alpine. El argentino avanzó hasta la Q3, volvió a superar a su compañero Pierre Gasly y largará desde la quinta fila en la carrera del domingo.

“Es una de mis mejores qualys en la F1, más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí”, afirmó. Según explicó, el rendimiento de las jornadas anteriores no permitía anticipar su presencia entre los diez primeros.

“No esperábamos pasar a Q3. Estaba muy difícil hoy. No teníamos el ritmo, ni ayer ni hoy para pasar”, reconoció. Además, señaló que los Audi y los VCARB se habían mostrado más fuertes que Alpine.

Colapinto destacó especialmente la regularidad que mantuvo durante toda la sesión. “Fue una muy buena qualy desde el comienzo hasta el final. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes”, sostuvo. Y agregó: “Extraje lo máximo del auto. Es lo que quería. Feliz con el resultado”.

La Monumental 

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en la Q2, cuando perdió parcialmente el control del auto en la extensa curva 12, conocida como La Monumental. Sin embargo, logró evitar el despiste y luego completó la vuelta que le permitió avanzar a la instancia decisiva.

“Se me puso muy de cola en la curva larga de la 12. Se puso feo, pero, por suerte, tuvimos revancha en el siguiente run con una muy buena vuelta”, relató. Luego le quitó dramatismo al episodio: “Linda salvada para ponerle un poco de emoción a la qualy”.

Durante su giro en la Q3 también sufrió un inconveniente. Colapinto contó que tuvo un movimiento brusco del auto mientras intentaba modificar algunos parámetros desde el volante y perdió una décima.

El argentino también valoró el trabajo realizado para mejorar el Alpine después de una jornada inicial que lo había dejado disconforme. “Ayer a la noche me quedé hasta muy tarde, como ya lo había hecho en Monza. Por suerte, hoy valió la pena”, expresó.

Colapinto partirá noveno y buscará convertir su buena clasificación en puntos. “Mañana es una carrera larga, pero intentaremos sumar puntos y hacer una buena largada”, anticipó.

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