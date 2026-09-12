F1: Franco Colapinto quedó en Q3 y saldrá 9° en el Gran Premio de Madring

En la clasificación previa al Gran Premio de Madring, Franco Colapinto se quedó con el 9° puesto. Tras la última vuelta, el piloto aseguró haber quedado sorprendido por los resultado, pero aseguró que hubo mucho esfuerzo por detrás. “Estoy feliz con el resultado. Mañana es una carrera larga pero esperemos sumar puntos”, dijo.

Su compañero de escudería, Pierre Gasly, quedó eliminado en la Q2 en una clasificación en pista nueva. Colapinto tuvo un movimiento del auto en una de las curvas que lo obligó a entrar a boxes, pero evitó irse contra los muros. “Linda salvada para ponerle un poco de emoción en la quali”, bromeó. “Es una de mis mejores clasificaciones en F1, más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí”, evaluó.

El segundo piloto de Alpine se quedó hasta las últimas horas del viernes haciendo el reconocimiento del circuito. “Esa experiencia nos sirvió también. Ayer me quedé hasta muy tarde. A veces da sus frutos, otras no tanto, pero siempre nos vamos últimos los viernes”, sostuvo.