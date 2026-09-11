GP de España de F1: todo lo que aprendimos en el primer día de actividad
Mercedes comenzó como la referencia, Ferrari mostró señales de recuperación y Franco Colapinto tuvo una jornada centrada en la adaptación. El estreno del Madring confirmó, además, que cualquier error puede pagarse contra el muro.
Resumen para apurados
- Mercedes dominó este viernes las prácticas libres del GP de España de F1 en el flamante Madring, donde los pilotos buscaron adaptarse a un trazado exigente y sin margen de error.
- Ferrari mostró mejoras tras el choque de Leclerc en Monza, mientras que Colapinto finalizó 15° con Alpine priorizando el ritmo con neumáticos medios antes de buscar tiempos.
- La clasificación será crucial ante la dificultad para sobrepasos y la cercanía de los muros, en una grilla aún abierta donde McLaren y Red Bull prometen dar pelea.
La Fórmula 1 necesitó apenas un día para comprobar que el nuevo circuito de Madrid no será un escenario sencillo. El Madring obligó a los pilotos a aprender sobre la marcha, expuso las dificultades de los autos de 2026 y dejó una primera aproximación al orden competitivo del Gran Premio de España. Aunque los entrenamientos no reparten puntos, ofrecieron varias pistas sobre lo que puede ocurrir durante el resto del fin de semana.
Mercedes empezó un paso adelante
George Russell fue el más rápido en la primera práctica y Andrea Kimi Antonelli encabezó la segunda con un tiempo de 1:33.662. El líder del campeonato terminó por delante de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, separados por menos de dos décimas.
Mercedes, por lo tanto, fue la única escudería que lideró las dos sesiones. Eso no garantiza la pole position ni la victoria, porque los equipos trabajan con diferentes cantidades de combustible y programas de neumáticos, pero confirma que el auto se adapta bien a un circuito que combina curvas rápidas, sectores estrechos y cambios constantes de ritmo.
Antonelli, además, mostró que su triunfo en Monza no modificó su manera de correr. El italiano aseguró que no quiere ingresar a cada sesión pensando en la ventaja que posee en el campeonato. Por ahora, su defensa del liderazgo consiste en seguir atacando.
Ferrari dejó atrás, al menos en la pista, el golpe de Monza
Ferrari necesitaba una respuesta después de un fin de semana difícil en Italia. La encontró en los tiempos: Leclerc fue segundo y Hamilton terminó tercero en la práctica más representativa del viernes.
Leclerc llegó a Madrid después del fuerte accidente que sufrió en Monza, donde llegó a experimentar problemas temporales de visión. Durante la semana se sometió a estudios y tratamientos por molestias en el cuello, pero todos los controles dieron resultados favorables y pudo conducir con normalidad.
Fuera del auto también hubo movimientos. Hamilton y Leclerc revelaron que mantuvieron una conversación para aclarar sus diferencias después de lo ocurrido en Italia. El rendimiento del viernes no resuelve los problemas internos ni operativos de Ferrari, pero al menos volvió a colocar a sus dos pilotos cerca de la punta.
El Madring no perdona
Antes del inicio de la actividad, algunos pilotos habían definido el circuito como “aterrador”, “una locura” y uno de los más difíciles del calendario. La pista confirmó buena parte de esas advertencias.
Arvid Lindblad protagonizó la única bandera roja de la Fórmula 1 al perder el control de su Racing Bulls y chocar contra las defensas en la curva 13. El británico salió ileso y, pese al accidente, terminó cuarto en la segunda práctica. Fue una demostración bastante clara del desafío: se puede ser rápido, pero un pequeño exceso basta para destruir el trabajo de todo el día.
El trazado tiene sectores veloces rodeados por muros y pocas zonas que inviten al adelantamiento. Por eso, la clasificación podría adquirir una importancia decisiva. También habrá que administrar el tránsito: encontrar espacio para iniciar una vuelta rápida será complicado y el viernes ya hubo varias protestas por pilotos que circulaban lentamente sobre la línea ideal.
Colapinto todavía tiene margen para avanzar
Franco Colapinto completó 21 vueltas y finalizó 15° en la segunda sesión. Su mejor registro fue de 1:35.886, a 0.927 de Pierre Gasly, que terminó 11° con un tiempo de 1:34.959.
La diferencia parece amplia, pero necesita contexto. Buena parte del programa del argentino estuvo orientada a trabajar con neumáticos medios y no exclusivamente a buscar una vuelta rápida. Cuando colocó los blandos -las gomas que ofrecen mayor adherencia y permiten bajar los tiempos- no consiguió aprovechar completamente el intento.
Para Alpine, el viernes sirvió principalmente para reunir datos en una pista desconocida. Gasly mostró que el auto puede acercarse a los diez primeros, mientras que Colapinto deberá encontrar rendimiento, especialmente en una vuelta. La tercera práctica será importante para ajustar la puesta a punto antes de una clasificación en la que los errores tendrán un costo elevado.
Todavía falta una pieza: McLaren
Las posiciones del viernes tampoco entregaron una imagen completa. Lando Norris no participó de la segunda práctica por un cambio de caja de velocidades, de modo que McLaren no pudo mostrar todo su potencial. Max Verstappen, en tanto, terminó sexto y se mantuvo cerca sin convertirse todavía en la referencia.
La primera conclusión del Madring es, entonces, provisoria pero clara: Mercedes comenzó adelante, Ferrari está en condiciones de discutirle la punta y el circuito puede alterar cualquier pronóstico. Colapinto quedó fuera de los diez mejores, aunque con trabajo por completar. En Madrid, más que en otros escenarios, la velocidad será apenas una parte de la tarea. La otra consistirá en acercarse al límite sin terminar contra el muro.