GP de España de F1: todo lo que aprendimos en el primer día de actividad

La Fórmula 1 necesitó apenas un día para comprobar que el nuevo circuito de Madrid no será un escenario sencillo. El Madring obligó a los pilotos a aprender sobre la marcha, expuso las dificultades de los autos de 2026 y dejó una primera aproximación al orden competitivo del Gran Premio de España. Aunque los entrenamientos no reparten puntos, ofrecieron varias pistas sobre lo que puede ocurrir durante el resto del fin de semana.