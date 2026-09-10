La Justicia ordenó suspender Netflix y Disney+ a un padre que no pagaba la cuota alimentaria
Un fallo de Río Negro dispuso bloquear los servicios de streaming contratados por un progenitor que acumula una deuda de casi $4 millones. La medida busca que regularice el incumplimiento y priorice la manutención de sus hijos.
Resumen para apurados
- La Justicia de Río Negro ordenó suspender Netflix y Disney+ a un padre por adeudar cerca de cuatro millones de pesos en la cuota alimentaria de sus hijos.
- La medida coercitiva se aplicó tras el fracaso de las vías habituales de cobro, priorizando las necesidades básicas de los menores sobre los consumos de ocio del deudor.
- El fallo sienta un precedente sobre el uso de consumos digitales no esenciales como herramienta judicial para exigir el cumplimiento de obligaciones familiares.
La Justicia de Río Negro resolvió suspender Netflix, Disney+ y otros servicios de streaming que tenía contratados un padre que acumuló una deuda de casi $4 millones en concepto de cuota alimentaria. La restricción se mantendrá hasta que regularice su situación.
La decisión judicial apunta sobre los consumos digitales considerados no esenciales y busca utilizarlos como una herramienta de presión frente al incumplimiento de una obligación prioritaria: garantizar los recursos necesarios para sus hijos.
El fallo representa un giro respecto de las herramientas tradicionales utilizadas ante los incumplimientos alimentarios. En lugar de limitarse a embargos, intimaciones u otras medidas patrimoniales, el tribunal avanzó sobre determinados gastos vinculados con el entretenimiento y el confort personal del deudor.
Por qué suspendieron Netflix y Disney+
La resolución parte de una comparación entre dos tipos de gastos. Por un lado, están los consumos destinados al entretenimiento y el esparcimiento del adulto; por otro, las necesidades básicas de sus hijos.
Según el criterio adoptado, mientras persista una deuda alimentaria cercana a $4 millones, determinados consumos prescindibles no pueden ubicarse por encima de las obligaciones destinadas a la manutención.
La suspensión de las plataformas digitales funciona así como una medida coercitiva: busca generar un impacto concreto en la vida cotidiana del progenitor para incentivar el cumplimiento de una obligación que, de acuerdo con el fallo, no pudo resolverse mediante los mecanismos habituales.
Qué busca la Justicia con estas medidas
El objetivo de los tribunales de Familia no es solamente determinar cuánto debe pagar un progenitor, sino conseguir que la cuota alimentaria se cumpla efectivamente. Una sentencia favorable, por sí sola, no garantiza que los recursos lleguen a los hijos.
Cuando el incumplimiento se mantiene y la deuda continúa creciendo, los jueces pueden buscar mecanismos que permitan superar la resistencia del obligado. En este caso, la estrategia consistió en intervenir sobre aspectos concretos de su vida cotidiana.
El fallo sostiene una prioridad: el confort y el entretenimiento de los adultos no pueden anteponerse a los deberes económicos que tienen respecto de sus hijos.
Qué incluye la cuota alimentaria
La obligación alimentaria no se limita a la compra de comida. También comprende los recursos necesarios para cubrir diferentes necesidades vinculadas con el desarrollo y la vida cotidiana de los hijos.
Entre ellas aparecen vivienda, educación, salud, vestimenta y actividades. Cuando uno de los progenitores no realiza el aporte correspondiente, la carga económica puede concentrarse sobre quien queda a cargo de cubrir esos gastos diariamente.
Desde esa perspectiva, la resolución busca que el cumplimiento de esas obligaciones no quede sujeto exclusivamente a la voluntad del progenitor que debe pagar.
Una medida judicial adaptada al consumo digital
El caso de Río Negro también muestra cómo los tribunales comienzan a incorporar los hábitos de consumo actuales dentro de las estrategias para hacer cumplir sus decisiones.
Netflix, Disney+ y las demás plataformas de streaming son servicios de uso habitual, pero no constituyen necesidades esenciales. Por esa razón, el tribunal los consideró susceptibles de ser restringidos como mecanismo de presión frente al incumplimiento.
La medida abre además un interrogante sobre el alcance de este tipo de herramientas: hasta dónde puede avanzar la Justicia sobre los consumos y el confort cotidiano de una persona cuando las vías tradicionales no resultan suficientes para garantizar el pago de la cuota alimentaria.