Abel Pintos habló del conflicto de Tini Stoessel con sus padres y lanzó una contundente reflexión sobre el dinero

Resumen para apurados
- En Infama, Abel Pintos opinó este fin de semana sobre el conflicto financiero entre Tini Stoessel y sus padres, advirtiendo la dificultad de mezclar afecto y negocios.
- El cantante inició su carrera a los 13 años junto a sus progenitores, mientras Stoessel busca recuperar el control de su dinero y derechos tras distanciarse de su familia.
- El caso reabre el debate en la industria artística sobre la autonomía financiera de figuras jóvenes y las tensiones que surgen al gestionar el éxito dentro del entorno familiar.
Buena parte de los artistas que comparten de algún modo un patrón de carrera o de administración de finanzas con Tini Stoessel están siendo consultados por la prensa. Este fin de semana, el programa “Infama” sumó la voz de Abel Pintos, uno de los cantantes más populares de Argentina, al conflicto que atraviesa la joven cantante con sus padres.
Mientras Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera siguen sin hacer declaraciones públicas, más personalidades se suman a debatir y dejar alguna impresión sobre el escándalo que estalló a meses del casamiento de Tini con Rodrigo de Paul. Abel Pintos, quien empezó su carrera profesional con solo 13 años, habló de lo complicado que puede ser trabajar con la familia.
Abel Pintos: “la administración del éxito es difícil”
El cantante folklórico inició su carrera siendo muy joven, por lo que durante sus primeros años trabajó junto a sus padres. Reconoció que mezclar los vínculos afectivos con los profesionales no resulta sencillo. “La administración del éxito en general es difícil. Es muy complejo llegar a ser, además de exitoso en lo que hacés, exitoso en la administración del éxito de lo que hacés”, reconoció en un móvil con Noelia Santone.
También admitió que trabajar con la familia es complejo, incluso teniendo una muy buena relación con todos. “No es ni feo, ni lindo. Es complejo porque se mezclan las decisiones profesionales con los sentimientos”, agregó Abel Pintos.
El jurado de “Es mi sueño” también habló explícitamente de Stoessel. “Tini es una chica que es muy jovencita y ya tiene muchos años de experiencia”, destacó a favor de la cantante y la describió como talentosa, querida, popular e inteligente.
Abel Pintos habló sobre el dinero por el caso Tini Stoessel
Mientras Stoessel intenta recuperar sus derechos, su patrimonio y la administración de su música, sigue sin mantener contacto con sus padres. El problema se habría destapado por una sugerencia de De Paul de revisar sus fondos cuando ella intentó hacer una compra y no pudo disponer de su propio dinero.
En este sentido, Pintos consideró que la familia de la cantante y ella pueden tener diferentes apreciaciones sobre el dinero. “El dinero es importante como medio, no es un fin. Pero cada quien tiene un concepto distinto”, dijo. También señaló que, pese al cariño que pueda haber en una familia, si hay diferentes concepciones sobre el dinero, allí puede empezar el conflicto. “Ahora, si para vos es un fin, y no un medio, entonces ahí nos vamos a desencontrar”, sentenció Abel.