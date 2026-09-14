Abel Pintos habló del conflicto de Tini Stoessel con sus padres y lanzó una contundente reflexión sobre el dinero

En este sentido, Pintos consideró que la familia de la cantante y ella pueden tener diferentes apreciaciones sobre el dinero. “El dinero es importante como medio, no es un fin. Pero cada quien tiene un concepto distinto”, dijo. También señaló que, pese al cariño que pueda haber en una familia, si hay diferentes concepciones sobre el dinero, allí puede empezar el conflicto. “Ahora, si para vos es un fin, y no un medio, entonces ahí nos vamos a desencontrar”, sentenció Abel.