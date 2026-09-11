Tini Stoessel sorprendió con su cambio físico antes de volver a los escenarios

Resumen para apurados
- Tini Stoessel sorprendió en redes con su cambio físico durante su estadía en México, tras entrenar intensamente para afrontar su gira FUTTTURA World Tour 2026.
- Mediante videos de backstage, la cantante compartió su rutina de fuerza y ensayos funcionales, iniciada el 2 de septiembre en Guadalajara en medio de un conflicto familiar.
- La preparación física sostendrá el ritmo de los próximos shows del tour por Centroamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela y EE.UU., afianzando su carrera internacional.
Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores con el resultado de la exigente preparación física que lleva adelante para afrontar el regreso del FUTTTURA World Tour 2026. Un video con imágenes del backstage de sus conciertos en México permitió conocer parte de la rutina que realiza la cantante, que combina ejercicios de fuerza, resistencia y trabajo funcional con los ensayos y la dinámica propia de una gira.
En las imágenes compartidas en la cuenta secundaria de Martina, la artista mostró los resultados de su entrenamiento y reaccionó con sorpresa al observar sus brazos. “Viste, nunca se me había marcado”, comentó mientras conversaba con integrantes de su equipo.
La referencia a su cambio físico ya había aparecido en una publicación de su cuenta de Instagram, donde reunió escenas de su actividad profesional y fotografías de su vida cotidiana en México. El álbum fue encabezado por una imagen en la que mostró sus músculos y recibió miles de comentarios de sus seguidores.
Entre ellos se destacó el de su novio, Rodrigo De Paul. El futbolista reaccionó ante una fotografía de Tini con los brazos flexionados y escribió: “Epaaaaa esos tubosssss”, acompañado por emojis de fuego y corazones rojos.
Entrenamiento y ensayos
La preparación física se desarrolla en paralelo a las jornadas de ensayo. En los videos, Tini realiza movimientos funcionales y rutinas de fuerza, un trabajo que sostiene antes de cada presentación y que resulta necesario para afrontar el ritmo de una gira que incluye coreografías, canciones y numerosos cambios de vestuario.
El material también mostró momentos de distensión junto a su equipo, además de algunos testimonios de los fanáticos que asistieron a sus conciertos en México.
Uno de ellos resumió el significado que tienen las canciones de la artista para parte de su público: “Eres una guerrera y solamente con tus canciones te identificas. Me salvaste a mí y apuesto a que muchos de aquí nos has salvado”.
El regreso de FUTTTURA
El reinicio de FUTTTURA, espectáculo en el que Tini repasa casi 20 años de trayectoria, comenzó el 2 de septiembre en México y se produce en medio de un conflicto familiar.
La primera presentación fue en el Arena de Guadalajara, ante unas 20.000 personas. Entre el público estuvo Rodrigo De Paul y uno de los momentos más comentados tuvo que ver con la inminente boda de la pareja. Desde las tribunas alguien arrojó un velo y Tini se lo colocó sin dudar.
El concierto también contó con la participación de los ex Violetta Jorge Blanco y Mercedes Lambre.
En otro de los momentos destacados de la noche, Tini se dirigió a sus seguidores y agradeció especialmente a quienes la acompañan en esta etapa. “Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome; quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida”, expresó.
Sus palabras fueron recibidas con una ovación y una ronda de aplausos.
Tras su presentación en Guadalajara, la cantante continuó con fechas en Ciudad de México, Monterrey y Costa Rica. La etapa latinoamericana del tour también contempla conciertos en El Salvador, Panamá, Bogotá, Guayaquil y Quito.
La gira continuará además por Centroamérica, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela. Mientras avanza el recorrido, Tini parece decidida a sostener el exigente ritmo de cada presentación y, como viene ocurriendo en sus shows, también a decir sus verdades.