Tini Stoessel sorprendió con su cambio físico antes de volver a los escenarios

En otro de los momentos destacados de la noche, Tini se dirigió a sus seguidores y agradeció especialmente a quienes la acompañan en esta etapa. “Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome; quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida”, expresó.