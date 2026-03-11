Abel Pintos llega a Tucumán con su tour “30 años”: cuándo será el show y cuánto cuestan las entradas

Treinta años, tres décadas o seis lustros admiten demasiados vaivenes. El rumbo cambia con frecuencia y así fue como ese joven oriundo de Bahía Blanca, apadrinado por León Gieco, pasó de un esfuerzo por hacerse lugar entre Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra a deslumbrar con “Ji ji ji” en el Cosquín Rock, ante el público de La Vela Puerca o Ciro y Los Persas. El tiempo llevó a la música de Abel Pintos por derroteros inexplorados, desde el folclore hasta el pop latino, la balada o incluso la cumbia. Ahora celebra cada paso con un tour que recorre todo el país.