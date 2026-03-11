Abel Pintos llega a Tucumán con su tour “30 años”: cuándo será el show y cuánto cuestan las entradas

Treinta años, tres décadas o seis lustros admiten demasiados vaivenes. El rumbo cambia con frecuencia y así fue como ese joven oriundo de Bahía Blanca, apadrinado por León Gieco, pasó de un esfuerzo por hacerse lugar entre Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra a deslumbrar con “Ji ji ji” en el Cosquín Rock, ante el público de La Vela Puerca o Ciro y Los Persas. El tiempo llevó a la música de Abel Pintos por derroteros inexplorados, desde el folclore hasta el pop latino, la balada o incluso la cumbia. Ahora celebra cada paso con un tour que recorre todo el país.
Abel Pintos regresa a Tucumán, esta vez no dentro del “lineup” o la grilla de algún festival folclórico, pop, o de rock, ya que su obra apenas puede encasillarse en algún género determinado. Tras haber iniciado su gira de festejo el año pasado con presentaciones totalmente agotadas en Rosario y un show masivo en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, “Abel 30 años” continúa visitando con sus últimas fechas el centro y el norte del territorio nacional. En poco más de un mes, el artista se presentará en una única función en nuestra provincia.
La celebración de años de metamorfosis musical
El autor de “La Llave” recorrerá ese extenso repertorio que le llevó desde festivales nativistas hasta galardones por sus baladas románticas. Desde sus primeros discos hasta sus éxitos más recientes, el solista hará vibrar el Club Central Córdoba con su conmemoración de décadas de trayecto. La cita tendrá lugar el 18 de abril en el recinto mencionado y las entradas ya se encuentran disponibles por la página de Norte Ticket.
El precio de las entradas en Tucumán
Luego de visitar Mendoza, Villa Allende, Mar del Plata, Bahía Blanca y Salta, el cantante llegará a Tucumán el 18 de abril. Los tickets se encuentran en la plataforma www.norteticket.com y los precios oscilan desde los $45.000 hasta los $80.000. Los pases se dividen según la ubicación seleccionada, donde pueden elegirse siete opciones:
- Campo: $45.000
- Oro (Izquierda, Centro, Derecha): $60.000
- Platino (Izquierda, Centro, Derecha): $80.000
La venta de localidades comenzó este 10 de marzo a las 12 horas. El espectáculo tendrá lugar en el Club Central Córdoba, en Bolívar 1380, San Miguel de Tucumán. Los accesos pueden abonarse mediante distintas formas de pago, desde billeteras y QR virtuales, con dinero en cuenta en Mercado Pago y tarjetas de Crédito y Débito.