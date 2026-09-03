En medio de la polémica de Tini Stoessel, Nicole Neumann reveló cómo maneja el dinero que ganan sus hijas

Para Nicole, el objetivo es encontrar un equilibrio entre enseñarles a manejar el dinero y permitirles disfrutar de aquello que les gusta. “Para mí también ellas lo hacen como un juego”, señaló. Y agregó: “También me gusta que ellas, si bien aprendan a ir administrando la plata, pero también que la usen en cosas que ellas hoy disfrutan y les divierte”.