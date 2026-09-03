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En medio de la polémica de Tini Stoessel, Nicole Neumann reveló cómo maneja el dinero que ganan sus hijas

La modelo recordó cómo administraba sus ingresos cuando comenzó a trabajar siendo menor de edad y explicó qué hace actualmente con los pagos que reciben sus hijas por sus trabajos de modelaje y producciones fotográficas.

NICOLE NEUMANN. La conductora habló sobre sus comienzos y el manejo del dinero.
NICOLE NEUMANN. La conductora habló sobre sus comienzos y el manejo del dinero.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nicole Neumann explicó en Argentina cómo administra el dinero de sus hijas tras la polémica de Tini Stoessel, para evitar los conflictos familiares que ella vivió de joven.
  • La modelo recordó que recién a los 18 años tomó el control de sus ingresos tras sufrir desmanejos, por lo que hoy les muestra a sus hijas los pagos para que aprendan a gestionar.
  • El testimonio reabre el debate sobre la protección patrimonial del trabajo infantil en el espectáculo, promoviendo una crianza con mayor educación financiera y autonomía.
Resumen generado con IA

En medio de la polémica que atraviesa Tini Stoessel y su familia por el manejo del dinero generado durante sus primeros años de carrera, Nicole Neumann recordó su propia experiencia laboral y habló sobre cómo administraba los ingresos que obtenía cuando era menor de edad. Además, explicó cómo maneja actualmente el dinero que reciben sus hijas por trabajos de modelaje y producciones fotográficas.

La modelo comenzó a trabajar desde muy joven y explicó que, durante su infancia y adolescencia, no tenía la posibilidad de administrar directamente el dinero que generaba. “Cuando era menor no podía, por una cuestión lógica, ilegal, dejar mi plata”, señaló.

Según contó, recién alrededor de los 18 o 19 años decidió tomar el control de sus contratos y de sus ingresos. “A partir de ahora empiezo a cobrar yo mis contratos, a recibir yo y a derivar las comisiones a quien haya traído ese contacto, si es que vino de otro lado o vino de afuera. Pero bueno, hasta acá, empiezo a manejarlo yo”, relató.

Nicole Neumann recordó cuándo comenzó a manejar su dinero

La modelo aseguró que asumir el control de sus ingresos significó un cambio importante en su vida. “Eso estuvo buenísimo, me ordené un montón, con contadores, con las inscripciones correspondientes, como con todo, y bueno, a partir de ahí empecé a tener el control yo”, recordó.

A partir de esa experiencia, Neumann reflexionó sobre las dificultades que puede atravesar una persona que comienza a trabajar siendo menor de edad, especialmente cuando todavía no tiene una noción concreta de cuánto dinero genera ni de qué manera se administra.

“A los 18, 19 ya sí lo entendí perfecto, y antes no. Antes vos solo confiás en lo que te dicen que se está haciendo con esa plata”, explicó.

En esa línea, agregó: “No tenés muchas formas de saber la realidad de lo que se está haciendo, qué está pasando. No tenés ningún tipo de control y de noción, claramente que no”.

La experiencia también tuvo consecuencias en su entorno cercano. Consultada sobre si el manejo de su dinero había generado conflictos familiares, Nicole fue contundente: “Sí, obviamente en su momento”.

Cómo maneja Nicole Neumann el dinero que ganan sus hijas

Actualmente, la situación es diferente para sus hijas, quienes también comenzaron a recibir pagos por trabajos vinculados con fotos y modelaje. Neumann explicó que es ella quien recibe ese dinero, aunque busca involucrarlas en el proceso para que aprendan desde pequeñas cómo administrar sus ingresos.

“Ellas saben perfectamente lo que cobran, porque yo se los muestro”, explicó.

Según relató, conversa con sus hijas sobre qué quieren hacer con ese dinero y les presenta distintas alternativas para que puedan comenzar a familiarizarse con la administración de sus propios recursos.

Para Nicole, el objetivo es encontrar un equilibrio entre enseñarles a manejar el dinero y permitirles disfrutar de aquello que les gusta. “Para mí también ellas lo hacen como un juego”, señaló. Y agregó: “También me gusta que ellas, si bien aprendan a ir administrando la plata, pero también que la usen en cosas que ellas hoy disfrutan y les divierte”.

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