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La reacción de la madre de Tini Stoessel al ser consultada por el conflicto con su hija

Mariana Muzlera volvió de Miami y fue abordada por los medios en el aeropuerto de Ezeiza.

La reacción de la madre de Tini Stoessel al ser consultada por el conflicto con su hija
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, guardó silencio en Ezeiza ante la prensa tras regresar al país en medio del conflicto patrimonial con su hija.
  • La interna estalló luego de que la cantante ordenara una auditoría por unos 70 millones de dólares que estarían bajo control de su padre y hermano.
  • El hermetismo familiar profundiza la crisis pública, mientras se aguarda el desenlace legal y el impacto en la gestión de la carrera de la artista.
Resumen generado con IA

Mariana Muzlera, madre de Martina “Tini” Stoessel, regresó al país tras el escándalo que estalló entre su hija y Alejandro, Mariana Muzlera

La mujer se encontraba desde hacía varias semanas en Miami, Estados Unidos, desde donde publicó diversas historias en las que criticó a los medios argentinos tras la explosión del escándalo. Finalmente, regresó al país y, ni bien aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza, fue abordada por los medios, que le hicieron diversas preguntas sobre la cantante.

Cabe recordar que, hace dos semanas, trascendió que Tini habría ordenado una auditoría sobre su patrimonio, conseguido gracias a 15 años de trayectoria, y habría descubierto que no tiene control ni participación accionaria sobre una cifra que rondaría los U$S70 millones.

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Según trascendió, esos fondos aparecen dentro de sociedades a nombre de su padre y su hermano, Francisco Stoessel, que facturan gracias a la imagen, contratos comerciales, música y shows de la artista.

Las preguntas sobre Tini y la interna familiar

En ese contexto, el cronista de Intrusos (América TV) le consultó a Muzlera cómo se encontraba, teniendo en cuenta la interna familiar, si tenía la necesidad de aclarar algo y si sentía que las indirectas de Tini en sus shows de Futttura eran dirigidas a ellos.

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También le preguntó si le dolía escuchar lo que se dice en los medios y si había podido hablar tanto con su hija como con Yanina Latorre, quien recientemente reveló internas del escándalo y además aclaró que ya no mantiene un vínculo de amistad con ella.

Sin embargo, a pesar de que el notero la grabó, interrogó y acompañó desde el interior del Aeropuerto de Ezeiza hasta que Muzlera cargó su equipaje a su vehículo y se retiró del establecimiento, la mujer optó por no emitir ninguna palabra.

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Muzlera se mostró completamente seria durante todo el recorrido y, sin poder disimular su incomodidad, decidió mantener silencio frente a las preguntas sobre la situación familiar y las versiones que trascendieron en los últimos días.

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