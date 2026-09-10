La reacción de la madre de Tini Stoessel al ser consultada por el conflicto con su hija

La mujer se encontraba desde hacía varias semanas en Miami, Estados Unidos, desde donde publicó diversas historias en las que criticó a los medios argentinos tras la explosión del escándalo. Finalmente, regresó al país y, ni bien aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza, fue abordada por los medios, que le hicieron diversas preguntas sobre la cantante.