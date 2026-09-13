"Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes": el dolor de Tini Stoessel tras cancelar su recital en El Salvador

Resumen para apurados
- Tini Stoessel suspendió su show en El Salvador tras un fuerte temporal con descargas eléctricas y vientos que dañaron los equipos y pusieron en riesgo la seguridad.
- La persistente lluvia averió parte de la técnica y la producción decidió cancelar a último momento para resguardar al público y al staff del tour Futttura.
- La presentación en el estadio Las Delicias fue reprogramada para el domingo, permitiendo a la artista argentina completar su fecha pactada con los fanáticos.
Tini Stoessel debió suspender el espectáculo programado en El Salvador en el marco del tour Futttura. El evento musical preveía desarrollarse en el estadio Las Delicias, ubicado en la localidad de Santa Tecla. Sin embargo, severas tormentas eléctricas acompañadas por intensas ráfagas de viento impidieron llevar adelante la velada con normalidad.
El mal tiempo se extendió durante toda la jornada en el país centroamericano. Frente a ese escenario, una periodista local del diario El Salvador explicó los motivos del imprevisto climático. “La presentación estaba prevista para las 21 pero la lluvia persistió durante varias horas y obligó a cancelar la actividad”, detalló.
Problemas técnicos e inconvenientes en la puesta en escena
Tras la suspensión, la referente del pop se comunicó mediante sus redes para dar explicaciones a la audiencia. “Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder”, “Las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura”, indicó la vocalista. Asimismo, Tini reveló que los equipos sufrieron averías graves debido al temporal: “Muchas cosas del show directamente dejaron de funcionar y así no se podía llevar adelante”.
La cantante enfatizó que el bienestar del público y de su equipo de trabajo fue la prioridad absoluta para tomar la medida. “Más allá de lo técnico, estaba la seguridad de ustedes, de los bailarines, de los músicos y de cada persona que forma parte de este show” “significaba correr demasiado riesgo”, argumentó la figura principal. De esta forma, la joven estrella dejó en claro su postura responsable frente a los riesgos del clima.
Reprogramación y mensaje de tranquilidad a los fanáticos
La intérprete lamentó profundamente las dificultades provocadas por las inclemencias meteorológicas en la jornada. “Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes, se intentó hacer todo lo que estaba a nuestro alcance hasta último momento”, expresó Tini con apenada sinceridad. Pese al trago amargo, la producción logró reaccionar rápido para ofrecer una alternativa inmediata a los asistentes. “Por suerte y gracias a Dios pudimos reprogramarlo”, confirmó la propia celebridad para tranquilidad general.
La nueva cita quedó pactada para el domingo por la tarde en el mismo recinto deportivo. Ante esta confirmación, la referente del género urbano manifestó su entusiasmo por reencontrarse con sus seguidores. “Me pone muy feliz vernos y poder vivir Futttura como se merece. Gracias por entender y por el amor, los amo mucho, nos vemos mañana”, concluyó Tini Stoessel en su emotivo comunicado.