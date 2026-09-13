"Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes": el dolor de Tini Stoessel tras cancelar su recital en El Salvador

La cantante enfatizó que el bienestar del público y de su equipo de trabajo fue la prioridad absoluta para tomar la medida. “Más allá de lo técnico, estaba la seguridad de ustedes, de los bailarines, de los músicos y de cada persona que forma parte de este show” “significaba correr demasiado riesgo”, argumentó la figura principal. De esta forma, la joven estrella dejó en claro su postura responsable frente a los riesgos del clima.