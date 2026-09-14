Videos con IA, automatizados y verticales para captar una mayor audiencia

Flujo de la audiencia

Ambos coinciden en la importancia fundamental de que los medios de comunicación mantengan a los usuarios dentro de sus sitios web y aplicaciones en lugar de depender exclusivamente de terceros. Ríos enfatiza la necesidad de contar con un reproductor e infraestructura propia para cuidar y controlar el flujo de la audiencia. Mientras que Russo presentó una innovadora herramienta que, con un simple link tomado del diario digital, puede transformar el texto en un video reteniendo una mayor audiencia digital.