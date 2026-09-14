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Videos con IA, automatizados y verticales para captar una mayor audiencia

Se promueve que los medios retengan su tráfico en reproductores propios.

EXPOSICIÓN. Pablo Russo, durante su presentación.
EXPOSICIÓN. Pablo Russo, durante su presentación.
Por Daniel Fernández Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En la Asamblea de Adepa, expertos promovieron el uso de IA y video vertical para que los medios retengan audiencias y aprovechen el auge del consumo audiovisual.
  • Con el 77% de los usuarios viendo noticias en video, se presentaron herramientas para convertir textos a clips automatizados sin depender de plataformas de terceros.
  • La adopción de infraestructura propia y formatos verticales busca asegurar la monetización publicitaria directa y la sustentabilidad digital de los medios de prensa.
Resumen generado con IA

Ante un escenario donde el 77% de los usuarios consume noticias en video y los anunciantes aumentan su inversión en audiovisuales, se promueve que los medios retengan su tráfico en reproductores propios.

Durante la Asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) los expositores David Ríos, vicepresidente para las Américas en Dailymotion, y Pablo Russo, director comercial de Uwizer, coincidieron en tres ejes sobre el uso del video digital en los medios: retención de la audiencia en las plataformas propias del medio, automatización e Inteligencia Artificial para optimizar el trabajo audiovisual y el video como elemento central de la estrategia de comunicación.

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Ambos presentaron números que impresionaron a los asistentes. Russo destacó que en EEUU en 2025 se invirtieron 72.000 millones de dólares en videos y que el 77% de los usuarios consume noticias en videos. Mientras que Ríos destacó que el 60% de los usuarios que suben videos a Dailymotion utilizan inteligencia artificial para automatizar y que el video vertical se ha consolidado como “un pilar fundamental en la estrategia de programación”.

Flujo de la audiencia

Ambos coinciden en la importancia fundamental de que los medios de comunicación mantengan a los usuarios dentro de sus sitios web y aplicaciones en lugar de depender exclusivamente de terceros. Ríos enfatiza la necesidad de contar con un reproductor e infraestructura propia para cuidar y controlar el flujo de la audiencia. Mientras que Russo presentó una innovadora herramienta que, con un simple link tomado del diario digital, puede transformar el texto en un video reteniendo una mayor audiencia digital.

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Señala que generar video es clave para retener audiencia y que la meta principal es que los usuarios consuman las noticias en video directamente en la página del medio. “Esta solución responde a una tendencia global donde el consumo de noticias en video y la inversión publicitaria en este formato dominan el mercado”, indicó Russo.

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