La Asociación Bancaria denuncia al Estado argentino ante la OIT por un suceso en Concepción

En un contraste que el gremio tilda de "mecanismo disuasorio y de criminalización, dos de los trabajadores reprimidos fueron imputados por atentado y resistencia a la autoridad". "Para perseguir a los bancarios -en un expediente donde el Banco Patagonia figura como damnificado- el Estado sí destinó los recursos de su Unidad Fiscal de Homicidios y Graves Atentados contra las Personas. Coronando este panorama de indefensión, la justicia tucumana le ha negado reiteradamente a la Asociación Bancaria el rol de parte querellante, excluyendo a la entidad sindical del control de la prueba e impidiéndole participar en las pericias balísticas fundamentales", aseveró el gremio.