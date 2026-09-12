Daniel Dessein, presidente de Adepa: “El desafío del periodismo es preservar la conversación democrática”
El flamante presidente de Adepa, Daniel Dessein, dijo que el periodismo no podrá competir con la IA en velocidad, memoria o volumen y que su fuerza estará en otro lugar: en la presencia, la responsabilidad, la independencia y la confianza.
Resumen para apurados
- Al asumir la presidencia de Adepa en Tucumán, Daniel Dessein afirmó que el rol central del periodismo actual es preservar la conversación democrática ante el avance de la IA.
- El nombramiento se dio durante el cierre de la 64.ª Asamblea General en la Casa Histórica, donde se debatió el impacto tecnológico y el valor histórico de la prensa argentina.
- Ante la IA, el sector plantea que la prensa debe priorizar la verificación, la ética y la confianza pública para fiscalizar tanto a gobiernos como a nuevos poderes algorítmicos.
Una cena de despedida con historia. Así fue el cierre de la 64 Edición de la Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). Las nuevas autoridades y los socios de la entidad cerraron anoche las deliberaciones en uno de los patios de la Casa Histórica, con una ambientación folclórica, y una representación de época.
Antes de ingresar al solar, los miembros de Adepa retrataron para la foto de familia. En la puerta fueron recibidos por el director de la Casa Histórica, Javier Vázquez. Es la cuarta oportunidad que Tucumán es sede de la Asamblea General Ordinaria de Adepa. La primera se concretó en 1966, cuatro años después de la creación de la entidad; la segunda convocatoria fue en 1986; la tercera en 2016, en coincidencia con el Bicentenario de la Declaración de la Independencia y la cuarta transcurrió durante esta semana, y fue declarada de interés turístico por el Ente Tucumán Turismo.
Antes de la cena, el flamante presidente de Adepa y titular del directorio de LA GACETA, Daniel Dessein, agradeció la concurrencia y recordó dos hechos históricos de la jornada: el atentado de 2001 contra las Torres Gemelas en EEUU y el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, por quien se recuerda el Día del Maestro. En esas circunstancias recordó el devenir histórico de los presidentes argentinos y su involucramiento con la prensa. Rememoró a Sarmiento con El Zonda; también a Bartolomé Mitre que dejó el legado para La Nación y finalmente a Nicolás Avellaneda (fundó El Eco del Norte), que, a través de los medios, “debatieron el país”. En ese aspecto, recordó uno de sus discursos durante la asamblea realizada en San Juan, en 2023: “la Argentina es hija de los libros y de los diarios”, una frase que resume el homenaje al prócer nacional.
La nostalgia estuvo presente en el mensaje de Dessein. Recordó sus antepasados que forjaron uno de los diarios más tradicionales de la Argentina. Rememoró, además, su reencuentro con la Olivetti que usó su padre, Daniel Alberto Dessein. “El sonido del golpeteo de los tipos contra la cinta entintada y el papel fue mi magdalena de Proust”, indicó. “Me transportó a mis años adolescentes en los que, con esa máquina, yo jugaba a ser periodista, mientras escuchaba a mi padre hablar de una reunión de una organización que se llamaba Adepa y que estaba reunida en Tucumán. Era inimaginable para mi que, 30 años más tarde, durante el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, me elegirían presidente de la institución”, contó.
Y llegó otro momento de agradecimientos. “A LA GACETA le debo mucho lo que soy. Su fundador (Alberto García Hamilton) tuvo como sucesor a su hijo Enrique. Luego vendrían los nietos del fundador. Mi padre y sus primos Eduardo, Harry y Alberto, a quienes algunos de ustedes conocieron”, enumeró. También resaltó la presencia de José Pochat, que fue CEO de la empresa durante 27 años, y la continuidad de la tarea que Pochat emprendió y que hoy encarnan Federico van Mameren y Julieta Asaf.
En el ámbito de Adepa, destacó el legado de Martín Etchevers y de dos referentes de la institución: Guillermo “Willy” Ignacio y Claudio Escribano.
En otro momento de su alocución, Dessein relató los hechos de la gesta de 1816. “Conviene detenerse en algo elemental: la independencia comenzó siendo un conjunto de palabras. Antes de contar con fronteras seguras, una Constitución estable o un Estado organizado, la Argentina fue una conversación, una decisión y un texto: debatido, aprobado, firmado y comunicado”, señaló. “La independencia necesitaba una red de información. Necesitaba salir de aquí, cruzar el desierto y convertirse en una convicción compartida”, continuó.
También citó al escritor e historiador israelí, Yuval Harari, “uno de los intelectuales que nos ayuda a reflexionar sobre los desafíos del presente, que formula una idea tan sencilla como profunda: la democracia es, en esencia, una conversación; la dictadura, en cambio, es un dictado”. “En una democracia, millones deben conversar para decidir quién ejercerá el poder y con qué límites. Esa conversación necesita tecnologías e instituciones que permitan a una sociedad discutir consigo misma”, fundamentó el flamante presidente de Adepa. En esas circunstancias, considera Dessein, “los medios no son un adorno de la democracia. Son parte de su estructura: permiten que personas que nunca se conocerán compartan hechos, argumentos y preguntas”.
La innovación
El titular del directorio de LA GACETA expuso, luego, una cuestión que ha sido central en el debate de la Asamblea Anual: la innovación tecnológica a lo largo de la historia y su impacto en la sociedad. “La imprenta podía reproducir una idea, pero no crearla; imprimir un libro, pero no decidir qué libro escribir. La radio y la televisión podían multiplicar una voz, pero necesitaban una voz humana. La inteligencia artificial, en cambio, produce textos, imágenes y argumentos; aprende de nuestras reacciones y adapta el mensaje a cada uno. Ya no es solamente un instrumento: es también un agente”, describió. Según Dessein, este es el verdadero desafío para el periodismo. “No consiste en competir con una máquina que redacta más rápido, sino en preservar la conversación democrática cuando palabras, imágenes y voces pueden ser creadas por sistemas sin experiencia, responsabilidad moral ni compromiso con la comunidad”, fundamentó. Y comparó: “la inteligencia artificial puede producir una respuesta verosímil. El periodismo debe averiguar si es verdadera.
Puede imitar una voz. El periodismo debe identificar quién habla; puede personalizar un mensaje para confirmar los prejuicios de cada usuario. El periodismo debe reconstruir un espacio común, donde todos podamos discutir a partir de ciertos hechos compartidos”. “En la era de la abundancia informativa, nuestra misión no es agregar más palabras al ruido. Es evitar que el ruido se convierta en desierto. Es producir sentido, jerarquía, contexto y confianza”, enfatizó.
A su criterio, la inteligencia artificial abarata de manera extraordinaria la fabricación de información, pero no abarata la producción de verdad. “En muchos casos ocurre lo contrario: cuanto más sencillo resulta crear una falsificación, más trabajo cuesta verificarla; cuanto más abundan las respuestas automáticas, más valiosa se vuelve la pregunta humana”, expresó.
Nuevos desafíos
En el tramo final de su discurso, Dessein indicó que la inteligencia artificial necesita información confiable. Si debilita o reemplaza a las instituciones que la generan, acabará reciclando un mundo de rumores, copias y falsificaciones. Las máquinas pueden multiplicar el contenido, pero no pueden garantizar por sí solas el ecosistema humano e institucional del cual surge la información de calidad, señaló.
Pero, además, fue muy claro respecto de la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y al avance tecnológico. “No se trata de resistir la tecnología. El desafío es usarla para ampliar nuestras capacidades sin entregarle nuestras responsabilidades; para investigar mejor, no para verificar menos; para conocer a nuestras audiencias, no para manipularlas; para dedicar más tiempo aquello que demanda presencia, sensibilidad y juicio”, consideró.
Y, una vez más, expuso los nuevos desafíos del periodismo. “No sólo informar qué puede hacer la inteligencia artificial, sino preguntar para qué, para quién, bajo qué reglas y con qué consecuencias. No sólo observar a los gobiernos, sino también a los nuevos poderes privados y algorítmicos. No sólo controlar a quienes toman decisiones, sino hacer visibles las decisiones que las máquinas empiezan a tomar sobre nosotros”, explicó.
“El periodismo no podrá competir con la inteligencia artificial en velocidad, memoria o volumen. Su fuerza estará en otro lugar: en la presencia, la responsabilidad, la independencia y la confianza...Sin una conversación basada en hechos no hay democracia. Y sin periodismo, esa conversación corre el riesgo de dejar de pertenecernos”, finalizó.
Perfil: Daniel Dessein
El presidente del directorio de LA GACETA fue elegido para conducir la entidad más representativa de la prensa nacional. El periodista tucumano asumió su primera presidencia en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) en 2007. Actualmente es vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo (único periodista del interior y uno de los dos más jóvenes) y miembro del comité asesor de Wan-Ifra (Asociación Mundial de Editores). Entre 2016 y 2019 fue el único latinoamericano en integrar su consejo ejecutivo. Fue presidente de la agencia DYN, miembro del Foro Iberoamérica y del B 20, foro de negocios del G20. Publicó sus artículos en más de 200 medios de 17 países. Es autor, compilador y coautor de 20 libros. El último es LA GACETA Literaria 1949-2026.