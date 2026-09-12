Daniel Dessein, presidente de Adepa: “El desafío del periodismo es preservar la conversación democrática”

Antes de la cena, el flamante presidente de Adepa y titular del directorio de LA GACETA, Daniel Dessein, agradeció la concurrencia y recordó dos hechos históricos de la jornada: el atentado de 2001 contra las Torres Gemelas en EEUU y el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, por quien se recuerda el Día del Maestro. En esas circunstancias recordó el devenir histórico de los presidentes argentinos y su involucramiento con la prensa. Rememoró a Sarmiento con El Zonda; también a Bartolomé Mitre que dejó el legado para La Nación y finalmente a Nicolás Avellaneda (fundó El Eco del Norte), que, a través de los medios, “debatieron el país”. En ese aspecto, recordó uno de sus discursos durante la asamblea realizada en San Juan, en 2023: “la Argentina es hija de los libros y de los diarios”, una frase que resume el homenaje al prócer nacional.