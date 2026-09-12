Política

"Yo tengo fe": el particular intercambio entre Palito Ortega y Lisandro Catalán

El senador Bartolomé Abdala (LLA) grabó un mensaje del reconocido cantante y ex gobernador tucumano dirigido al referente de La Libertad Avanza Tucumán.

EN EL AEROPUERTO El senador Bartolomé Abdala (LLA) grabó un mensaje del reconocido cantante y ex gobernador tucumano dirigido al referente de La Libertad Avanza Tucumán.
EN EL AEROPUERTO El senador Bartolomé Abdala (LLA) grabó un mensaje del reconocido cantante y ex gobernador tucumano dirigido al referente de La Libertad Avanza Tucumán.
Hace 5 Min

Un inesperado intercambio tuvo como protagonistas a Lisandro Catalán y a Ramón “Palito” Ortega. El senador Bartolomé Abdala (LLA) grabó un mensaje del reconocido cantante y ex gobernador tucumano dirigido al referente de La Libertad Avanza Tucumán. “Hola, Lisandro. Estoy con tus amigos y estoy esperando el momento en que me invites a cantar”, le dijo Ortega en el video.

Catalán no tardó en responder a través de la red social X y hasta eligió la canción para un eventual encuentro: “Cuando quiera, maestro. Pero cantamos ‘Yo tengo fe’”.

La elección no resulta casual. En distintas reuniones y encuentros de La Libertad Avanza, Catalán se mostró cantando temas de “Palito”, uno de los artistas tucumanos más reconocidos.

Temas Ramón "Palito" OrtegaLisandro Catalán
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