"Yo tengo fe": el particular intercambio entre Palito Ortega y Lisandro Catalán

Un inesperado intercambio tuvo como protagonistas a Lisandro Catalán y a Ramón “Palito” Ortega. El senador Bartolomé Abdala (LLA) grabó un mensaje del reconocido cantante y ex gobernador tucumano dirigido al referente de La Libertad Avanza Tucumán. “Hola, Lisandro. Estoy con tus amigos y estoy esperando el momento en que me invites a cantar”, le dijo Ortega en el video.
Catalán no tardó en responder a través de la red social X y hasta eligió la canción para un eventual encuentro: “Cuando quiera, maestro. Pero cantamos ‘Yo tengo fe’”.
Cuando quiera maestro. Pero cantamos YO TENGO FE https://t.co/xkSAExyyjo— Lisandro CatalÃ¡n (@catalanlisandro) September 11, 2026
La elección no resulta casual. En distintas reuniones y encuentros de La Libertad Avanza, Catalán se mostró cantando temas de “Palito”, uno de los artistas tucumanos más reconocidos.