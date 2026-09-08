Dardos a Catalán, respuesta a Manzur y la situación de CREO

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Resumen para apurados
- En Tucumán, el vicegobernador Miguel Acevedo rechazó las declaraciones de Juan Manzur y defendió la legitimidad de la fórmula que representa al peronismo.
- El cruce surge en medio de tensiones internas del oficialismo tucumano y señalamientos hacia dirigentes opositores como Lisandro Catalán y el espacio CREO.
- Estas disputas anticipan una creciente polarización y reacomodamientos estratégicos dentro del PJ tucumano rumbo al próximo escenario electoral provincial.
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