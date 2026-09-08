Política

Dardos a Catalán, respuesta a Manzur y la situación de CREO

Dimes y diretes de la política.

ACEVEDO. El vicegobernador rechazó los dichos de Manzur y dijo que la fórmula representa al peronismo.
ACEVEDO. El vicegobernador rechazó los dichos de Manzur y dijo que la fórmula representa al peronismo. PRENSA LEGISLATURA
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el vicegobernador Miguel Acevedo rechazó las declaraciones de Juan Manzur y defendió la legitimidad de la fórmula que representa al peronismo.
  • El cruce surge en medio de tensiones internas del oficialismo tucumano y señalamientos hacia dirigentes opositores como Lisandro Catalán y el espacio CREO.
  • Estas disputas anticipan una creciente polarización y reacomodamientos estratégicos dentro del PJ tucumano rumbo al próximo escenario electoral provincial.
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