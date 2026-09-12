Discutió con otro conductor, sacó un arma y fue detenido en la previa de Atlético Tucumán-River

Un hombre de 46 años fue detenido este sábado en la intersección de 25 de Mayo y Perú luego de protagonizar un altercado con otro conductor. Según el informe policial, durante el episodio habría exhibido una pistola desde la ventanilla de una camioneta.
Momentos antes, de acuerdo al parte, se había producido un intercambio a raíz de una presunta conducción temeraria. En ese contexto, el acusado habría mostrado un arma.
Ante esta situación, los efectivos trasladaron a las personas involucradas hasta la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.
Posteriormente, se estableció comunicación telefónica con la UFI Criminal de turno. La fiscalía dispuso el secuestro de la pistola, identificada como una Bersa TPR calibre 9 milímetros con 15 cartuchos y en uso operativo, y de una camioneta Toyota Hilux blanca.