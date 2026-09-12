Seguridad

Discutió con otro conductor, sacó un arma y fue detenido en la previa de Atlético Tucumán-River

El episodio ocurrió en 25 de Mayo y Perú. La Policía secuestró una Bersa TPR calibre 9 mm con 15 cartuchos y una Toyota Hilux blanca.

Discutió con otro conductor, sacó un arma y fue detenido en la previa de Atlético Tucumán-River
Hace 2 Hs

Un hombre de 46 años fue detenido este sábado en la intersección de 25 de Mayo y Perú  luego de protagonizar un altercado con otro conductor. Según el informe policial, durante el episodio habría exhibido una pistola desde la ventanilla de una camioneta.

Momentos antes, de acuerdo al parte, se había producido un intercambio a raíz de una presunta conducción temeraria. En ese contexto, el acusado habría mostrado un arma.

Ante esta situación, los efectivos trasladaron a las personas involucradas hasta la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Posteriormente, se estableció comunicación telefónica con la UFI Criminal de turno. La fiscalía dispuso el secuestro de la pistola, identificada como una Bersa TPR calibre 9 milímetros con 15 cartuchos y en uso operativo, y de una camioneta Toyota Hilux blanca. 

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán
1

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un desastre potencial
2

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un "desastre potencial"

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce
3

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”
4

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027
5

Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027

Ranking notas premium
Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027
1

Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027

Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años
2

Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años

IA y educación: ¿cuánto falta para que nuestros hijos dejen de razonar?
3

IA y educación: ¿cuánto falta para que nuestros hijos dejen de razonar?

Trabajamos para ver el sol y la montaña: Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza
4

"Trabajamos para ver el sol y la montaña": Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

Una tucumana de 16 años, acusada de integrar una banda narco
5

Una tucumana de 16 años, acusada de integrar una banda narco

Más Noticias
Un operativo con 200 efectivos y 60 móviles vigila el traslado de los hinchas de River hacia la capital

Un operativo con 200 efectivos y 60 móviles vigila el traslado de los hinchas de River hacia la capital

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Lanzó una campaña solidaria para el tratamiento de su hijo con autismo y un estafador le robó lo recaudado

Lanzó una campaña solidaria para el tratamiento de su hijo con autismo y un estafador le robó lo recaudado

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un desastre potencial

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un "desastre potencial"

El fin de semana para mirar hacia adentro: los signos del horóscopo chino que transformarán su vida, según Ludovica Squirru

El fin de semana para mirar hacia adentro: los signos del horóscopo chino que transformarán su vida, según Ludovica Squirru

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce

Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027

Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027

Comentarios