"No sabía que el señor Alfaro se dedicaba a la astrología"

En sus redes sociales, Maidana declaró que le parece extraño que el presidente del Partido de la Justicia Social sea parte del proyecto que encabeza la fórmula Osvaldo Jaldo-Miguel Acevedo, ya que el gobernador y el vice comparten permanentemente escenario con Chahla. “No es conveniente mezclar la política con lo familiar. Es una muestra patética de la intromisión de la pseudo política y de la actitud patriarcal que signa las nuevas formas del neoliberalismo”, expresó. La filósofa acotó que, le guste o no le guste a Alfaro, la jefa municipal “no sólo recorre el territorio, sino que es empática con el sufrimiento de los otros”. De esta manera, contestó también los dichos de Alfaro que, en diálogo con LG Play, afirmó que la intendenta no tiene empatía con la gente ni con los empleados municipales. Le recordó que la actual gestión “convirtió la Asistencia Pública en un lugar limpio, dirigido por una mujer, la Doctora (Karina) Faccioli, que sabe mucho y que es sensible al dolor, cuando era un nido de ratas”.