Política

"No sabía que el señor Alfaro se dedicaba a la astrología"

Susana Maidana, profesora emérita de la UNT, cruzó a Germán Alfaro, que vaticinó que, si la intendenta Chahla va por la reelección en 2027, pierde.

SUSANA MAIDANA CRITICÓ A GERMÁN ALFARO.
SUSANA MAIDANA CRITICÓ A GERMÁN ALFARO. A GACETA / FOTOS DE JOSÉ NUNO.-
Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • En Tucumán, la académica Susana Maidana cuestionó al exintendente Germán Alfaro por pronosticar que la intendenta Rossana Chahla perderá las elecciones si busca su reelección.
  • El cruce surgió tras las críticas de Alfaro a la empatía y gestión de Chahla, frente a lo cual Maidana defendió los logros municipales y sanitarios de la actual jefa comunal.
  • El cruce anticipa tensiones rumbo al escenario electoral de 2027 y traslada la disputa política de la capital tucumana al debate público y académico.
Resumen generado con IA

Las disputas en la Capital trascienden el ámbito político y se expande al académico. La doctora en Filosofía y profesora emérita de la UNT, Susana Maidana, embistió contra las declaraciones formuladas por el ex intendente capitalino, Germán Alfaro, que indicó que, si la actual jefa municipal, Rossana Chahla, va por la reelección en el cargo, pierde. “No sabía que el señor Alfaro se dedicaba a la astrología”, ironizó la docente universitaria.

En sus redes sociales, Maidana declaró que le parece extraño que el presidente del Partido de la Justicia Social sea parte del proyecto que encabeza la fórmula Osvaldo Jaldo-Miguel Acevedo, ya que el gobernador y el vice comparten permanentemente escenario con Chahla. “No es conveniente mezclar la política con lo familiar.  Es una muestra patética de la intromisión de la pseudo política y de la actitud patriarcal que signa las nuevas formas del neoliberalismo”, expresó. La filósofa acotó que, le guste o no le guste a Alfaro, la jefa municipal “no sólo recorre el territorio, sino que es empática con el sufrimiento de los otros”. De esta manera, contestó también los dichos de Alfaro que, en diálogo con LG Play, afirmó que la intendenta no tiene empatía con la gente ni con los empleados municipales. Le recordó que la actual gestión “convirtió la Asistencia Pública en un lugar limpio, dirigido por una mujer, la Doctora (Karina) Faccioli, que sabe mucho y que es sensible al dolor, cuando era un nido de ratas”.

Asimismo, Maidana resaltó la labor de Chahla cuando fue ministra de Salud en tiempos de la pandemia de la Covid 19. “Se puso al hombro el Covid y recorrió zona por zona, sin temor al contagio, besando a sus hijos durante un solo día a la semana”, acotó.

“Esta actitud patriarcal y misógina detesta lo que tiene olor a pueblo. Y Rossana Chahla sabe lo que es olor a pueblo, a pesar de haber crecido en una familia de comerciantes”, remarcó.

Según la docente universitaria, “el poder deberá saber cómo moverse para defender a los ciudadanos de Tucumán y no equivocarse eligiendo a quienes tratan de ensuciar a las personas sin tener un solo proyecto en sus manos”. “La política no es innata sino que se teje en el entre, es decir, en la verdadera relación con los otros, como sostiene Hannah Arendt”, finalizó.

Temas San Miguel de TucumánGermán AlfaroSusana MaidanaRossana Chahla
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