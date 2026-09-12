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El Norte Rock 2026 ya está en marcha: todo lo que tenés que saber para disfrutar del festival

Miles de fanáticos disfrutarán este sábado de Ciro y Los Persas, El Plan de la Mariposa y Los Ratones Paranoicos, además de bandas locales emergentes.

NORTE ROCK 2026. Todo listo para una nueva edición del festival más importante del NOA.
NORTE ROCK 2026. Todo listo para una nueva edición del festival más importante del NOA.
Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • El festival Norte Rock 2026 se realiza este sábado en Yerba Buena, Tucumán, reuniendo a bandas como Ciro y Los Persas y Ratones Paranoicos ante miles de asistentes.
  • El acceso al Predio Castillo abre a las 15 por avenida Perón, con canje de entradas desde las 10, áreas gastronómicas y estrictas restricciones de elementos permitidos.
  • El evento consolida a Tucumán como un polo cultural y de espectáculos en el NOA, impulsando además la visibilidad y el desarrollo de bandas emergentes locales.
Resumen generado con IA

Llegó el día. El Norte Rock 2026, uno de los grandes festivales de rock del NOA, se lleva a cabo este sábado en el Predio Castillo, ubicado en avenida Perón y Bascary, en Yerba Buena.

Miles de fanáticos podrán disfrutar de las presentaciones de Ciro y Los Persas, El Plan de la Mariposa y Los Ratones Paranoicos. La programación también incluye a bandas locales emergentes como La Llorona y su Jardín de Dragones y La Belisario.

Cinco claves para tener en cuenta

1. ¿Por dónde será el ingreso?

Las puertas del Predio Castillo se abrieron a las 15 y el ingreso es por avenida Perón.

2. ¿Qué no se puede llevar?

Entre los elementos que no estan permitidos dentro del predio se encuentran:

  • Ecovasos
  • Reposeras
  • Conservadoras
  • Palos de selfie
  • Aerosoles
  • Mate
  •  Carpas
  • Drones
  • Cámaras GoPro
  • Paraguas.
  • Bengalas o pirotecnia.
  • Alimentos y bebidas.
  • Elementos punzocortantes.

El canje de entradas estará habilitado hasta el final del evento.

De esta manera, quienes todavía tengan pendiente realizar el canje podrán hacerlo durante una amplia franja horaria.

4. ¿Qué se puede llevar?

El público puede ingresar con medicamentos prescriptos, banderas sin palo, caramañolas vacías, cinturones de hebilla chica, cigarrillos cerrados, cargadores portátiles, protector solar, riñoneras, lonas, celulares, frutas, coches de bebé, mamaderas, mochilas, encendedores, pilotos, gorras y anteojos.

5. ¿Qué habrá dentro del predio?

Durante la jornada habrá food trucks con distintas propuestas gastronómicas y puntos de hidratación distribuidos en diferentes sectores del predio.

También funcionará un Beer Garden de Cerveza Norte, destinado exclusivamente a mayores de 18 años.

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