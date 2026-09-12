Llegó el día del Norte Rock 2026: a qué hora se abren las puertas para el público y qué bandas estarán

Resumen para apurados
- Este sábado se celebra el festival Norte Rock 2026 en Yerba Buena, Tucumán, con destacadas bandas para ofrecer el mayor encuentro de rock del NOA.
- Las puertas abrirán a las 15 para ordenar los accesos; tocarán grupos como Ratones Paranoicos y Ciro y Los Persas en un cronograma ajustado por seguridad.
- El evento prevé reunir a miles de fanáticos hasta las 23, consolidando a Tucumán como una plaza central para los grandes festivales musicales del norte argentino.
Finalmente llegó el día más esperado por los fanáticos del Norte Rock 2026. El festival más importante del NOA se realizará este sábado en Tucumán, en el Predio Castillo de Yerba Buena, con una jornada que reunirá a distintos artistas y bandas.
El ingreso del público comenzará a las 15, mientras que el escenario recibirá a los primeros artistas desde las 15.40. Según se informó, la medida busca priorizar el desarrollo integral del evento y el cuidado, la seguridad y el bienestar del público, los artistas, trabajadores y equipos técnicos.
Con el cambio de horario, el cronograma de presentaciones quedó establecido de la siguiente manera:
- 15.40: La Belisario.
- 16.30: La Llorona y su Jardín de Dragones.
- 17.20: El Plan de la Mariposa.
- 18.40: Ratones Paranoicos.
- 20.40: Ciro y Los Persas.
- Finalización: 23.
Desde la organización recomendaron al público llegar con anticipación, tener el ticket a mano y organizar previamente el ingreso para poder disfrutar de la jornada desde el comienzo.