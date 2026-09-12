¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán

También tendrán que tener en cuenta el clima quienes asistan al Norte Rock 2026, que se realizará este sábado en el Predio Castillo de Yerba Buena. Debido al pronóstico de lluvias, la organización decidió adelantar una hora el comienzo del festival: las puertas abrirán a las 15 y los shows comenzarán a las 15.40.