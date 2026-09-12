¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó un sábado frío y con lluvias continuas en Tucumán, afectando eventos masivos como el partido de Atlético contra River y el festival Norte Rock.
- Con marcas entre 12° y 15°, las precipitaciones obligaron a reprogramar el festival de rock para las 15 y exigen paraguas y abrigo a quienes asistan al estadio.
- Las condiciones adversas demandarán precauciones al circular por la provincia y podrían generar demoras viales durante los traslados hacia ambos espectáculos.
El sábado se presenta con paraguas y abrigo en Tucumán. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por las lluvias, que se extenderían durante todo el día, y temperaturas que oscilarán entre los 12° y los 15°.
El panorama obliga a prestar especial atención a quienes tengan actividades al aire libre. Por eso, conviene tener a mano el piloto y las botas de lluvia antes de salir de casa, especialmente si el plan incluye pasar varias horas a la intemperie.
Uno de los principales puntos de concentración será el estadio Monumental José Fierro, donde Atlético Tucumán recibirá a River desde las 17.30. El partido se disputará en una jornada fría y lluviosa, por lo que será importante concurrir preparado para las condiciones meteorológicas.
También tendrán que tener en cuenta el clima quienes asistan al Norte Rock 2026, que se realizará este sábado en el Predio Castillo de Yerba Buena. Debido al pronóstico de lluvias, la organización decidió adelantar una hora el comienzo del festival: las puertas abrirán a las 15 y los shows comenzarán a las 15.40.
Así, para quienes tengan planes fuera de casa, el consejo es simple: salir con abrigo, piloto y calzado adecuado para la lluvia y contemplar posibles demoras o dificultades para circular.